بزودي شوراي مشترك ايران و مالزي تشكيل مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر ، معاون اتاق در امور بين الملل با بيان اين مطلب گفت: هفت شركت ازمالزي به همراه هياتي از شوراي توسعه صادرات لاستيك مالزي براي توسعه صادرات محصولات اوليه لاستيك به ايران آمده تا براي تحقيقات و بررسي بازار و عرضه محصولات مالزيايي در ايران فعاليت نمايند.

دكتر فريدون انتظاري افزود: زمان خوبي براي سرمايه گذاري مشترك ايران و مالزي در زمينه توليد لاستيك بدون تيوپ و غير سيمي وجود دارد همچنين قطعات يدكي اتومبيل و دكور ماشين و اجزاي پلاستيك هم براي همكاري جاي توسعه دارد.

وي با اشاره به روند خصوصي سازي در ايران گفت: قوانين جديد بخصوص حمايت از سرمايه گذاري و توسعه خصوصي سازي بستر مناسبي براي سرمايه گذاري در كشور فراهم كرده است.

انتظاري همچنين گفت: براي حضور موفق شركت هاي مالزي در ايران وتوسعه سرمايه گذاري مشترك مي توان سمينار بزرگ همكاري ها را در ايران برگزار نماييم.

وي همچنين خبراز تشكيل شوراي مشترك ايران و مالزي داد و گفت: در سفر به مالزي و ديدار از آن كشور زمينه هاي ايجاد شوراي مشترك دو كشور فراهم شد و توافقنامه آن هم به امضا رسيد.

طرف هاي مالزيايي نيز در اين نشست توليد لاستيك مصنوعي را از زمينه هاي توسعه تجارت و گسترش روابط في مابين بيان كردند و معتقدند مدل ها و طراحي هاي جديد از لاستيك مصنوعي بايد جايگزين طرحهاي قديمي شود.