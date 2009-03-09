کاوشهای باستان شناسی در تپه تاریخی "قلعه کش" آمل آغاز شد

ابراهیم امیرکلایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این فصل عرصه و حریم تپه قلعه کش که حدود 20 هکتار است کاوش خواهد شد.

وی افزود: این کاوش تا نیمه نخست فروردین ماه سال آینده ادامه دارد و سعی خواهد شد تا نتایج بیشتری از فرهنگ عصر آهن در مناطق مرکزی مازندران بدست آید.

سرپرست هیئت باستان شناسی قلعه کش آمل با بیان اینکه پیش از این در مازندران در تپه های باستانی گوهرتپه بهشهر و کلارچالوس فرهنگ های عصر آهن در شرق و غرب مازندران به اثبات باستان شناسان رسید، تصریح کرد: با مشخص شدن صحت نتایج وجود عصر آهن در کاوش قلعه کش آمل بخش فرهنگ عصرآهن در منطقه شمال کشور تکمیل خواهد شد.

امیرکلایی اظهار داشت: تاکنون در کاوشهای انجام شده در این تپه آثاری همچون سفالهای خاکستری از جمله نشانه های وجود زندگی انسان در عصر آهن است به همراه پیکره حیوانی و ابزارهای دوره های اسلامی کشف شد.

به گفته وی، هم اکنون باستان شناسان جوان در هفت نقطه تپه قلعه کش در حال کاوش هستند.

امیرکلایی در خصوص موقعیت جغرافیایی تپه باستانی قلعه کش گفت: این تپه باستانی با نام کافر قلعه در حاشیه غربی و جنوب غربی روستای قلعه کش بخش دابودشت آمل واقع شده است.

به گفته وی، این تپه باستانی از لحاظ زمین ریخت شناسی دارای نشانه ها و آثاری از دوره اول زمین شناسی است.