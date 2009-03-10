1314 پروژه عمرانی در شهرداریهای لرستان اجرا می شود

منوچهر فراقی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: میزان اعتبارتی که برای سال آینده شهرداری استان در نظر گرفته شده است 133 میلیارد تومان می باشد که از این میزان اعتبار 76 میلیارد تومان برای یک هزار و 314 پروژه عمرانی هزینه خواهد شد.

وی تصریح کرد: میزان اعتبارات عمرانی شهرداری لرستان در سال آینده نسبت به سالجاری بیش از 15 درصد رشد داشته است.

معاون امور عمرانی استانداری لرستان با بیان اینکه سال آینده 56 درصد اعتبارات شهرداریها برای طرح های عمرانی هزینه می شود، ابراز امیدواری کرد: راهکاری برای افزایش میزان اعتبارات عمرانی شهرداری اتخاذ شود.

فراقی بر ضرورت توجه به سرمایه گذاری بخش خصوصی در امور شهری تاکید کرد و افزود: روش های آموزش شهروندی، عدم استخدام غیر تخصصی و ارتقا سطح سواد نیروهای شهرداری از مهم ترین مسائل شهرداری استان است.

تمام خیابانهای شهرهای لرستان آسفالت می شوند

وی با اشاره به نهضت آسفالت در لرستان، عنوان کرد: کلیه شهرهای لرستان با توجه به اولویت مناطق محروم در سال آینده آسفالت خواهند شد.

معاون امور عمرانی استانداری لرستان با بیان اینکه قیر مورد نیاز به صورت یارانه در اختیار شهرداری ها قرار خواهد گرفت، افزود: در بحث اتوبوس رانی، خودروهای ون و تاکسی ها سهمیه استان مشخص شده و سهم هر شهرستان را بر اساس تقسیم بندی خواهیم داد.

فراقی با تاکید بر اینکه افزایش عوارض شهرداری ها نباید به صورتی باشد که موجب رکود در بخش مسکن استان شود، یاداور شد: محور معماری شهر در ساخت و سازها به طور جدی لحاظ شود.

وی با تاکید بر ضرورت آموزش شهروندی و مشارکت مردم در امور شهری این امر را دارای تاثیر مستقیم بر مدیریت شهرداری دانست و بیان داشت: شهرداران گزارش شفاف و صادقانه خود را در زمینه موانع موجود در ارتقا شاخص های شهری را ارائه کنند.

معاون امور عمرانی استانداری لرستان با اشاره به نقش رسانه ها در آموزش های شهروندی، ارتباط با مردم در محل کار، مساجد، صدا و سیما، تهیه برشور را از جمله راهکارهای موثر در زمینه ارتقا آموزش های شهروندی دانست.

پیشنهاداتی برای ایجاد منابع جدید درآمدی برای شهرداری ها

فراقی همچنین با ارائه پیشنهاداتی برای ایجاد منابع درآمدی جدید برای شهرداری ها، خاطر نشان کرد: طرح فروش ماشین آلات، طرح احداث واحد های تولید نان ماشینی، گوشت بسته بندی شده، طرح راه اندازی مدارس غیرانتفاعی، طرح ایجاد منطقه آسفالت، شن و ماسه از جمله این طرح ها است.

وی همچنین احداث مراکز توریستی و تفریحی در سطح شهر، راه اندازی تالارها و سالن ها و ایجاد خانه سالمندان، طرح ایجاد تولید نهال، بذر گل و خدمات فضای سبز، طرح مکانیزاسیون زباله ها و ایجاد مراکز صنعتی و کارخانه ها را از دیگر پیشنهادات برای ایجاد منابع درآمدی جدید برای شهرداری ها ذکر کرد.

معاون امور عمرانی استانداری لرستان همچنین با تاکید بر اجتناب جدی از استخدام نیروی های غیر متخصص در شهرداری ها، یادآور شد: اگر شهرداری از نظر نیرو کمبود داشته باشند باید طبق ضوابط عمل کنند.