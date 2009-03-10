تعداد روحانیون مستقر کشور به 12 هزار نفر می رسد

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام نورالله حسن پور ظهر سه شنبه در چهارمین گردهمایی فصلی روحانیون مستقر مازندران در ساری با اشاره به تدوین طرح توسعه استقرار روحانیون مستقر در کشور گفت: در این طرح روحانیون مستقر به سه بخش روحانیون استقرار کامل، پاره وقت و خود استقرار تقسیم بندی شدند.

وی با بیان اینکه بخش روحانیون خوداستقرار شامل آن دسته از روحانیون می شود که فاصله وطن او با مرکز شهرستان 20 کیلومتر باشد، گفت: در غیر این صورت این طرح شامل روحانیون نخواهد شد.

مسئول اعزام مبلغ اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران تصریح کرد: کلیه مراحل جذب، گزینش و تشکیل پرونده برای این دسته از روحانیون در خود استان انجام می شود و دیگر نیازی به حضور در قم و مشهد نیست.

حسن پور، بخش روحانیون مستقر پاره وقت را شامل روحانیونی دانست که در منطقه ای حضور دارند که در آنجا مسجد وجود ندارد و گفت: در این بخش روحانیون مستقر پاره وقت با هماهنگی هیئت امناء مساجد برخی از مناطق که مستعد اقامه نماز جماعت است اعزام می شوند.

وی با بیان اینکه طرح روحانیون مستقر پاره وقت باید امسال در استان اجرایی می شد، تصریح کرد: به دلیل تأخیر در زمان ابلاغ این طرح به اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران و نیز عدم اعتبار مناسب نتوانستیم آن را در سال جاری اجرا کنیم.

مسئول اعزام مبلغ اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران تأکید کرد: این طرح سال آینده با قوت بیشتری در استان اجرایی خواهد شد.

حسن پور سهم مازندران از محل تعداد روحانیون خود استقرار را در سال جاری 46 نفر اعلام کرد و گفت: همچنین سهم این استان برای اعزام روحانیون پاره وقت نیز 44 نفر بوده است.

وی با اشاره به اینکه امسال باید 150 نفر روحانی کامل، پاره وقت و خود استقرار در مازندران به مناطق مختلف اعزام می شدند تصریح کرد: سهم روحانیون مستقر کامل در سال جاری در استان 82 نفر بوده است.

مسئول اعزام مبلغ اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران با اشاره به تقسیم بندی روحانیون کشور از لحاظ محروم و غیرمحروم به سه بخش مختلف گفت: استان های کشور در این بخش به سه دسته برخوردار، غیر برخوردار و متوسط تقسیم شده اند.

حسن پور، مازندران را در این بخش تقسیم بندی جزء استانهای برخوردار دانست و تصریح کرد: استانهای مرکزی و هرمزگان به ترتیب متوسط و غیر برخوردار شده اند.



وی اقامه نماز در محل استقرار روحانی مستقر را یکی از مهمترین وظیفه یک روحانی مستقر دانست و خاطرنشان کرد: یک روحانی مستقر باید در طول روز سه وعده نماز به صورت منظم برگزار کند.