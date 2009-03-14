تعطیلی دو پمپ بنزین در جاده کرج - قزوین رانندگان را سرگردان کرد

به گزارش خبرنگار مهر، صرفنظر از جمعیت 150 هزار نفری کمالشهر به عنوان یکی از شهرهای حاشیه ای کرج، شمار رانندگانی که برای دسترسی به مناطق شمال و شمال غرب کشور از این مسیر عبور می کنند آن قدر قابل توجه هست که مسئولان تعطیلی دو جایگاه سوخت را جدی بگیرند و تدبیری جدی برای جایگزینی یا بازگشایی آن بیندیشند.

منطقه کمالشهر در منتهی الیه غرب شهرستان کرج و ابتدای شهرستان ساوجبلاغ با دارا بودن منطقه صنعتی بهارستان و نیز تنها گورستان رسمی و بزرگ کرج (بهشت سکینه)، جمعیت بیش از 150 هزار نفر را در خود جای داده است و بر سر راه عبور هفت استان به استان تهران قرار گرفته است.

این منطقه به علت قرار گرفتن بر سر راه عبور به شهرستانهای ساوجبلاغ و نظرآباد و استانهای شمال غربی و شمال کشور و نیز قرار گرفتن گورستان عظیم بهشت سکینه در شمال آن و نیز شهرک صنعتی بهارستان مسیر تردد بسیاری از شهروندان مناطق غرب استان تهران است به نحوی که روزهای پنجشنبه به خصوص در ایام خاص و پنجشنبه آخرسال شمار خودروهای در حال حرکت در این مسیر کل منطقه را کلید می کند و این شمار منهای مسافرانی است که برای مسافرت به هفت استان کشور از این مسر تردد می کنند.

تعطیلی جایگاههای سوخت کمالشهر عامل صفهای کیلومتری پمپ بنزین حصارک و 45 متری گلشهر

هم اکنون اغلب رانندگان برای سوختگیری به دلیل تعطیلی دو جایگاه و نامناسب بودن جاده ای که جایگاه فواد در آن واقع است ترجیح داده اند از گاز استفاده کنند که برای این منظور نیز باید در صفهای کیلومتری پمپ بنزین حصارک معطل شوند.

منطقه کمالشهر دارای سه جایگاه سوخت بنزین برای خودروهای عبوری بود که هم اکنون و به خصوص در آستانه آغاز سفرهای نوروزی با داشتن یک جایگاه سوخت بنزین رانندگان با ورود به آن سردر گم می شوند به آن عنوان نمونه شمار رانندگانی که با هدف سوختگیری در جایگاه نگین با ورود به داخل شهر با تعطیلی جایگاه مواجه می شوند بسیار قابل توجه است.

یکی از این جایگاهها که در کنارگذر جاده در ورودی شهرک رضوانیه کمالشهر قرار گرفته از اهمیت بیشتری برخوردار است که گفته می شود این جایگاه هم اکنون به علت تعمیرات تعطیل شده و از ارائه سوخت به خودروها بازمانده است.

جایگاه دیگر، جایگاه سوخت نگین در بلوار شهرداری کمالشهر است که این جایگاه نیز هم اکنون به دلیل مشکلات مالی صاحبان آن تعطیل است.

مسیر دسترسی به جایگاه سوخت فواد مناسب نیست

جایگاه سوم سوخت رسانی در این منطقه جایگاه سوخت فواد در جاده شهرک صنعتی بهارستان و گورستان بهشت سکینه در شمالی ترین نقطه کمالشهر است که عملکرد قابل قبولی دارد ولی این جایگاه سوخت درمسیر جاده در دست تعمیر قرار گرفته به طوری که اگر خودرو ها پس از غروب خورشید و تاریکی به سمت جایگاه فواد بروند نگرانیهای وجود دارد ضمن آنکه اغلب رانندگان به دلیل نامناسب بودن و آسیب دیدن جلوبندی خودروهایشان ترجیح می دهند به این جایگاه نروند.

با توجه به اینکه هم اکنون بعد از جایگاه سوخت 45 متری گلشهر جایگاه سوخت دیگری در مسیر جاده نیست و فاصله از جایگاه کمالشهر تا اولین جایگاه سوخت یعنی جایگاه سوخت طاوسیه یک کیلومتر است خودروها در این مسیر دچار مشکل شده اند.

یکی از اعضای شورای شهر کمالشهر در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: پس از تعطیلی جایگاههای سوخت در شهر نامه ای تنظیم کردیم و به شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه کرج ارسال کرده ایم و پیگیر این نامه هستیم.

آرش گلزاری افزود: هم اکنون این پرونده به شورای تامین رفته و شورای تامین با توجه به در دست تعمیر بودن جایگاه رضوانیه تصمیم گرفتند این جایگاه بعد از تعمیرات بازگشایی شود و جایگاه نگین که مشکلات مالی دارد یا آن را واگذار کند تا مجدد راه اندازی شده و شروع به کار نماید.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرج ( غرب استان تهران) در این خصوص به مهر گفت: جایگاه اختصاصی فواد پس از اول مرداد 87 که تغییر مدیریت یافت به نحو مطلوب نسبت به توزیع و عرضه فرآورده های نفتی می کند.

ابراهیم شکوری افزود: جایگاه اختصاصی کمال هر به علت نقص فنی و فرسودگی و فقدان ایمنی لازم نیاز به تعمیرات و بازسازی داشته که به متصدی جایگاه ابلاغ شده و مقدمات تعمیرات نیز تحقق یافته اما مالک جایگاه بنا به دلایل شخصی از ایفاء تعهد و تعمیر و راه اندازی جایگاه خودداری کرده است.

وی خاطرنشان کرد: این شرکت در جلسه مشترک در دفتر فنی و عمرانی فرمانداری کرج اعلام کرد که در صورت معرفی زمین از طرف شورای شهر کمالشهر آمادگی کامل جهت اعطاء مجوز ساخت جایگاه در حداقل زمان ممکن را دارد.

تکلیف جایگاه سوخت نگین به زودی مشخص می شود

شکوری یادآور شد: جایگاه اختصاصی نگین نیز به علت سوء مدیریت و بدهی های فراوان و صدور اجرائیه های متعدد از مراجع قضایی تعطیل شده و علی رغم اخطارهای مکرر این شرکت مبنی بر تعیین تکلیف آن تا کنون هیچگونه اقدامی در راستای راه اندازی مجدد جایگاه یا واگذاری آن نکرده است.

وی تاکید کرد: به دنبال تعیین تکلیف جایگاه نگین هستیم و با عنایت به اینکه مطابق مقررات، خلع ید و اداره جایگاه توسط اشخاص دیگر نیاز به مجوز شورای تامین شهرستان دارد، مکاتبات لازم با معاون فرمانداری جهت ارجاع موضوع به شورای تامین صورت گرفته و به محض ابلاغ مصوبه شورای تامین نسبت به راه اندازی جایگاه اقدام خواهد شد.

هر چند اقداماتی که انجام شده می تواند در ماههای آینده ممکن است منجر به بازگشایی این جایگاه ها شود اما موضوعی که همچنان باقی است سرگردانی رانندگان در ایام نوروز به خصوص قبل از تعطیلات و نیز روزهای پایانی تعطیلات است زیرا ایجاده کمالشهر که دو پمپ بنزین یاد شده در‌ آن قرار دارند در چنین روزهایی همواره شاهد ترافیک سنگین است و این ترافیک به خصوص در روزهای 13 به بدر به دلیل وجود جاذبه های گردشگری در منطقه به ترافیکی چندین کیلومتری تبدیل می شود.