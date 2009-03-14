بهره برداری اسرائیل از منابع خام فلسطین اشغالی استعمارگری آشکار است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "زوددویچه سایتونگ" در گزارشی به این موضوع پرداخته و نوشت: خانه اسرائیلی ها با شن و سنگهایی که از ده معدن سنگ در کرانه باختری استخراج می شود در حال ساخته شدن است.

این روزنامه آلمانی در ادامه نوشت: این در حالی است که جمعی از حقوقدانان سازمان حقوق بشر در سرزمین های اشغالی دوشنبه گذشته در بیت المقدس دادخواستی را علیه بهره برداری بی رویه رژیم صهیونیستی از منابع خام فلسطین مطرح کردند و خواستار توقف این روند شدند.

به گزارش "زوددویچه" یکی از این حقوقدانان این عمل رژیم اسرائیل را غیر قانونی دانست.

این روزنامه در ادامه نوشت: اسرائیل از یک طرف زباله های خود را به کرانه باختری منتقل می کند و از طرف دیگر از معدنهای سنگ این منطقه که به فلسطینیها تعلق دارد مواد اولیه ساخت و سازهای خود را تامین می کند و این یک استعمارگری آشکار است.

به نوشته زوددویچه در این معادن سنگ اکثرا مردم فلسطین کار می کنند که اسرائیل خانه های آنان را برای ساخت شهرکهای خود ویران می کند.