به گزارش خبرنگار مهر، فیلم تلویزیونی "همان روز" به کارگردانی علیرضا امینی یکشنبه 25 اسفند ساعت 16 از شبکه یک پخش می‌شود. این فیلم را علیرضا رئیسیان تهیه‌ کرده و در آن پولاد کیمیایی، لیلا اوتادی، اکبر معززی و امیرحسین رستمی بازی کردند.

قصه "همان روز" درباره زوجی است جوان از طبقه متوسط است که بعد از 10 سال زندگی مشترک ناگهان با بحران و سوء‌تفاهم‌های متعدد روبرو می‌شوند و ...

صحنه‌ای از فیلم "خوش آمدید" با بازی آنیل کاپور

فیلم سینمایی "رحمت عالمیان" به کارگردانی نجده اسماعیل انزور یکشنبه 25 اسفند ساعت 17:30 روی آنتن شبکه دو می‌رود. این فیلم به تهیه‌کنندگی اشرف مدیا محصول سال 2009 سودان است.

داستان فیلم "رحمت عالمیان" از دوران عبدالمطلب جد بزرگوار پیامبر اکرم (ص) آغازمی‌شود و بیان‌کننده اتفاقات و حوادثی است که پیش از تولد حضرت محمد (ص) و در زمان عبدالمطلب رخ می‌دهد.

فیلم هندی "خوش آمدید" به کارگردانی انیس بزمی شنبه 24 اسفند ساعت 20 از شبکه سه پخش می‌شود. "خوش آمدید" محصول 2007 است و در آن فیروز خان، اکشی کومار، نانا پاتکار، آنیل کاپور، کاترینا کیف و ملیکا شراوات بازی کرده‌اند.

داستان فیلم بسیار شبیه فیلم انگلیسی "میکی چشم آبی" محصول 1999 به کارگردانی کلی مکین و بازی هیو گرانت است. در خلاصه داستان فیلم 158 دقیقه‌ای "خوش آمدید" آمده است: دکتر گانگرو برابر با وصیت خواهرش قول داده برای خواهرزاده‌اش راجیو همسری از یک خانواده محترم انتخاب کند. در یک حادثه آتش‌سوزی راجیو دختری را نجات می‌دهد و ...

فیلم سینمایی "آخرین سرقت" به نویسندگی و کارگردانی محمدحسین حقیقی یکشنبه 25 اسفند ساعت 11 روی آنتن شبکه سه می‌رود. محمد کاسبی، ابوالفضل پورعرب، نسرین مقانلو، رضا آشتیانی، بابک حمیدیان در این فیلم بازی می‌کنند.

در خلاصه داستان فیلم "آخرین سرقت" آمده است: یک زندانی توبه‌کار پس از آزادی از زندان قصد دارد اموال دزدیده‌شده را به صاحبان اصلی برگرداند. در این بین او با زنی آشنا می‌شود و ...

فیلم کمدی "مزاحم" به کارگردانی ادوار مولینارو یکشنبه 25 اسفند ساعت 13:30 از شبکه تهران پخش می‌شود. لینو ونتورا، ژاک برل، کارولین سلیه و ژان - پی‌یر دارا بازیگران این فیلم 90 دقیقه‌ای تولید مشترک فرانسه و ایتالیا هستند.

ونتورا در این فیلم نقش رالف میلان یک آدمکش حرفه‌ای را بازی می‌کند که برای به قتل رساندن یک شاهد مهم به مونتپلیه می‌رود. او در یک هتل اقامت می‌کند تا از پنجره آن به شاهد شلیک کند، اما همسایه دیوار به دیوار او درهتل مردی ناامید و خسته از زندگی است که نامزدش او را ترک کرده و ...

ادوار مولینارو کارگردان فیلم "مزاحم" سال 1980 برای فیلم "قفس دیوانه‌ها" با بازی میشل سرو نامزد اسکار بهترین کارگردان و فیلمنامه اقتباسی بود.

تریلر افسانه‌ای علمی "شکارچی بیگانه" ساخته ران کراس یکشنبه 25 اسفند ساعت 13:30 از شبکه تهران پخش می‌شود. جیمز اسپیدر، جانین اسر، جان لینچ و نیکلای بینف در این فیلم 92 دقیقه‌ای تولید سال 2003 آمریکا و بلغارستان بازی می‌کنند.

در خلاصه داستان فیلم "شکارچی بیگانه" آمده است: در سال 1947، یک کارمند رادیو سیگنال‌هایی را دریافت می‌کند و هنگام تحقیق درباره این مسئله ناپدید می‌شود. در زمان حال، همان امواج از پایگاهی درجزیره مالویناس ارسال می‌شود و ...

نیکلاس کیج و هالی هانتر در فیلم "بزرگ کردن آریزونا"

فیلم سینمایی "بزرگ کردن آریزونا" به کارگردانی جوئل و ایتن کوئن یکشنبه 25 اسفند ساعت 21:20 از شبکه تهران پخش می‌شود. این فیلم تولید سال 1987 است و نیکلاس کیج، هالی هانتر، تری ویلسن، جان گودمن و فرانسیس مکدارمند در آن بازی می‌کنند.

داستان فیلم 94 دقیقه‌ای "بزرگ کردن آریزونا" درباره مردی جوان با بازی کیج است که پس از گذراندن چند دوره زندان به خاطر سرقت از سوپرمارکت با یک دختر پلیس که مامور عکاسی از زندانیان است ازدواج می‌کند و ...

"بزرگ کردن آریزونا" در زمان خود فیلمی خیلی موفق نبود، اما به تدریج به جایگاه یک فیلم "کالت" رسید. این فیلم نیز مانند بیشتر فیلم‌های برادران کوئن سرشار از نمادگری، شوخی‌های تصویری، شخصیت‌های نامتعارف، حرکت‌های عجیب و غریب دوربین و دیالوگ‌های غیرعادی است.

برادران کوئن سال 1997 برای فیلم "فارگو" برنده اسکار بهترین فیلمنامه غیراقتباسی شدند. آنها پارسال نیز با فیلم "پیرمردها کشوری ندارند" چهار جایزه اسکار از جمله بهترین فیلم و کارگردان را دریافت کردند.

"تقاطع میلر"، "بارتون فینک"، "وکیل هادساکر"، "لبووسکی بزرگ"، "بی‌رحمی تحمل‌ناپذیر" و "قاتلین پیرزن" از دیگر فیلم‌های آنهاست. کوئن‌ها سال 2008 فیلم "پس از خواندن بسوزان" را روی پرده داشتند.