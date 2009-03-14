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۲۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۴:۴۷

سکوت استاندار مرکزی در برکناری شهردار پذیرفتنی نیست

اراک - خبرگزاری مهر: عضو شورای شهر اراک گفت: استاندار مرکزی به عنوان بالاترین مقام اجرایی استان بایستی در برکناری شهردار اراک پاسخ دهد لذا سکوت ایشان پذیرفتنی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، اشرف بهادری شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به غیرقانونی بودن روال برکناری شهردار اراک و انتخاب سرپرست جدید افزود: در جلسه اعضای شورای شهر تنها پنج نفر به برکناری ایشان رای موافق داده اند در صورتیکه در مصوبه شوراها باید شش نفر رای دهند.

وی ضمن گلایه از فرماندار اراک (حسن آصفری) اضافه کرد: در شب چهارشنبه گذشته (21 اسفند ماه) نیز فرماندار با حضور پنج نفر از اعضای 9 نفره شورای شهر برای برکناری شهردار اراک تشکیل جلسه داده است.

بهادری ادامه داد: سئوال اینجاست چرا این جلسه که برای سرنوشت شهرداری تصمیم گرفته می شد چهار نفر بقیه دعوت نشده اند؟

وی با اشاره به اینکه فرماندار نیز قانون را زیر پا گذاشته است، اظهار داشت: هر مصوبه شورای شهر به فرمانداری می رود و فرماندار ظرف مدت 14 روز پس از بررسی آن را تایید و یا رد می کند اما این امر توسط ایشان ظرف مدت کمتر از 24 ساعت انجام شده است.

شایان ذکر است طبق گفته شهردار اراک مصوبه شورای شهر مبنی بر برکناری شهردار اراک و انتخاب سرپرست برای شهرداری شب سه شنبه ( در ساعات غیر اداری) به فرمانداری اراک رفته است.

کد مطلب 849014

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