پخت نامناسب نان سرمایه کشور را هدر می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید قدیری حیدری، عصر شنبه در جلسه شورای آرد و نان استان در محل استانداری اظهار داشت: امسال دولت تنها در استان اردبیل 520 میلیارد ریال برای تامین یارانه نان پرداخت کرده است و رعایت کردن همه اصول مربوط به نان باعث می شود یارانه ها تاثیرگذاری بیشتری داشته باشند.

وی اضافه کرد: آموزش نانوایان، بالا بردن کیفیت آرد، نظارت مستمر و ارتقای فرهنگ مصرف در بین مردم از جمله راهکارهایی است که باعث کاهش ضایعات نان و یارانه های پرداختی است.

معاون برنامه ریزی استاندار اردبیل در ادامه با اشاره به ضرورت و اهمیت پخت و تامین نان مردم ابراز داشت: هم اکنون برای پاسخگویی به نیازهای مصرفی نان مردم، 320 نانوایی آزاد پز نیز در کنار نانواییهای سهمیه ای در اردبیل راه اندازی شده است.

وی همچنین صاحبان نانواییهای آزاد پز فاقد پروانه را به اخذ پروانه کسب از سازمان بازرگانی استان اردبیل فراخواند و تصریح کرد: واحدهایی که پروانه کسب دریافت نکنند، تعطیل خواهند شد .

قدیری حیدری در پایان با اشاره به فرارسیدن تعطیلات نوروزی و گردشگر پذیر بودن استان اردبیل خاطر نشان کرد: با تلاشهای صورت گرفته، کلیه کارخانجات آردسازی استان موفق به اخذ گواهینامه و علامت استاندارد شده اند و باید در کنار آن سایر عوامل نیز برای بهیود کیفیت نان اهتمام کنند.

