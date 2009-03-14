کاش همه در برابر اسرائیل موضعی همچون ایران اتخاذ می کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، فاروق القدومی در گفتگو با روزنامه البیان چاپ امارات اظهار داشت: ایران موضعی مخالف و جدی در قبال اسرائیل اتخاذ کرده است و ای کاش همه در برابر اسرائیل و اشغال اراضی عربی موضعی همچون ایران اتخاذ می کردند.

وی خاطرنشان کرد: دوست دارم کارکنان تشکیلات خودگردان فلسطین لا اقل بگویند از ایران چه می خواهند زیرا [این] ایران بود که پس از جنگ غزه ما را به کنفرانس حمایت از ملت فلسطین دعوت کرد.

قدومی افزود: ما برای احیای حقوق مشروعمان و تحت فشار گذاشتن اسرائیل در این زمینه به سوی همه دست یاری دراز کرده ایم.

رئیس بخش سیاسی سازمان آزادی بخش فلسطین (ساف) با بیان اینکه اختلافات وی با ابومازن تنها سیاسی است ابراز امیدواری کرد که از حوادث گذشته درس عبرت گرفته و از مقاومت حمایت شود.