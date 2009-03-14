به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مجید غفوری بعداز ظهر شنبه در جلسه ستاد راهبردی سواد آموزی استان اظهار داشت: توسعه نهضت سواد آموزی در استان کرمانشاه نیاز به تحول و دگرگونی دارد، به همین منظور باید تلاش گسترده و ویژه ای از سوی دستگاه های مربوطه انجام گیرد.

وی افزود: باید توافق نامه ای بین نهضت سواد آموزی و صداو سیمای استان در خصوص اطلاع رسانی از میزان رشد با سوادی در استان انعکاس داده شود تا این امر منجر به تشویق و گسترش نرخ با سوادی در کرمانشاه شود.

استاندار کرمانشاه خاطر نشان کرد: گسترش با سوادی و ریشه کنی بی‌ سوادی در استان با همکاری و هماهنگی تمامی دستگاه های اجرایی مرتبط امکانپذیر است ، بنابر این باید موج جدید تلاش جهت ریشه کنی بی سوادی در استان ایجاد شود.

مدیر نهضت سواد آموزی استان کرمانشاه نیز در ادامه این جلسه با ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده جهت توسعه با سوادی در استان بیان داشت: براساس ارزیابی های صورت گرفته نرخ با سوادی در گروه سنی10 تا 29 سال به عنوان هدف برنامه چهارم توسعه 98.67 درصد بوده، همچنین این نرخ در گروه سنی 10 تا 49 سال در استان به 92.36 درصد رسیده است.

یدالله جعفری در سال های 1386و 1387 در مجموع 380 روستا و دو شهر جشن شکرگزاری با سوادی انجام گرفته است.