نباید از آمدن چند سینماگر آمریکایی به ایران واهمه داشته باشیم

مجید رجبی معمار در مورد اظهار نظر مدیر عامل خانه سینما درباره نبود انسجام و ناهماهنگی بین معاونتهای سیاسی و سیما در ماجرای سفر هیئت نمایندگی آکادمی اسکار به ایران به خبرنگار مهر گفت: من در مقامی نیستم که پاسخگوی این اظهار نظر باشم یا حرف مدیر عامل خانه سینما را تایید یا تکذیب کنم، ولی به نظرم این تحلیل که در سازمان انسجام وجود ندارد غلط است.
وی در ادامه افزود: بحث آمدن نمایندگان اسکار به ایران در میان مسئولان فرهنگی نیز با برخوردهای متفاوت روبرو شد. بعضی روزنامهها و خبرگزاریها به عنوان یک نکته منفی با آن برخورد کردند و برخی آن را طبیعی دانستند. تلویزیون از فیلمهای مختلف دنیا استفاده میکند. با نگاهی به آمار فیلمهای پخش شده مشخص میشود میزان استفاده رسانه از فیلمهای آمریکایی نسبت به قبل مقداری کاهش پیدا کرده است.
مدیر شبکه تهران خاطرنشان ساخت: به عنوان نمونه فیلمهای آمریکایی یا تولید مشترک با آمریکا در نوروز 88 به کمتر از 30 درصد کاهش پیدا کرده است. در حالی که درصد فیلمهای آمریکایی در سالهای گذشته بالای 50 بود. از سوی دیگر سالیانه 700 تا 800 فیلم در سینمای آمریکا ساخته میشود، در حالی که حجم فیلمهای اروپایی و آسیایی کمتر است.
رجبی معمار اشاره کرد: گاهی انتخاب فیلم از میان آثار اروپایی به خصوص در مسائل اخلاقی سختتر است. در فیلمهای آمریکایی دو نکته عمده مشاهده میشود: ترس و خشونت در برخی فیلمهای آمریکایی زیاد است که البته این مسئله در فیلمهای اروپایی هم وجود دارد. همچنین زندگی در فیلمهای آمریکایی به گونهای نشان داده میشود که ابهت و افتخار زیادی دارد. حتی اگر فیلمی به ظاهر ضد آمریکایی باشد، برآیند کار طوری است که انگار یک سرباز آمریکایی ناجی همه است.
وی تاکید کرد: در واقع آمریکا را در فیلمهای خود ناجی جهان نشان میدهند. اینها مسائلی است که در پیرنگ فیلمهای آمریکایی فراوان دیده میشود. برخی از این فیلمها با تدوین قابل پخش است و برخی که قابل پخش نیست، کنار گذاشته میشود. ما قصد نداریم فیلمی را پخش کنیم که به دولت استکباری آمریکا بپردازد و در نهایت این کشور را دوستداشتنی و مقتدر نشان بدهد.
مدیر شبکه تهران ادامه داد: صنعت سینما و صنعت نظامی آمریکا هماهنگ هستند و حتی قبل از حمله به جایی فیلمهایی ساخته میشود. اینها مواردی است که باید دقت کنیم و صحنههای خشونت و نامناسب اخلاقی را حذف یا کم کنیم.
رجبی معمار درباره اینکه با این حال صحنههای خشن هنوز هم در فیلمهای خارجی پخش شده از تلویزیون وجود دارد، توضیح داد: یکی از مشکلات در آمادهسازی فیلمها این است که با حذف برخی صحنههای ناسازگار با هنجارهای اخلاقی ما، سهم صحنههای خشن بالا میرود. البته آنها فضای فرهنگی فیلمهایشان را توجیه میکنند که به نظرم توجیه بیخودی است، چرا که با هر حربهای به افکار عمومی و جوانان خود آسیب میزنند.
وی خاطر نشان ساخت: ما گاهی اوقات اشتباهاتی کردیم و بر اثر حذف صحنههای به لحاظ اخلاقی ناهنجار، حجم صحنههای خشن بالا رفته است. سازمان صدا و سیما در دو سال اخیر تلاش کرده اگر فیلمی چنین مشکلی دارد، کنار گذاشته شود.
مدیر شبکه تهران تاکید کرد: به نظرم بحث سلیقه هم وجود دارد. کسی که در تامین برنامه شبکه یا سیما است گمان میکند کار خود را انجام داده است. برخی مواقع مسئولان پخش شبکهها در آخرین کنترل سعی می کنند ملاحظاتی را در نظر بگیرند و گاهی با تامین برنامه به نتیجه میرسند که این مسئله نمیتواند به افکار عمومی ضربه بزند.
رجبی معمار ادامه داد: ولی گاهی منتقدان و خانوادهها به ما اعتراض میکنند و بعد از بازبینی فیلمها متوجه میشویم، انتقادها درست بوده و تذکرات لازم را به ناظران میدهیم. البته صحنههایی که ورود آلات قتاله را به بدن نشان میدهد، حذف میشود و در مجموع تلاش میکنیم همه موارد را کنترل کنیم.
وی اشاره کرد: سینمای ایران جزو پنج یا شش سینمای مطرح دنیا است و به عنوان سینمای نجیب، مردمگرا، انسانی و معنوی مطرح است. آثار مجیدی و بقیه فیلمسازان هم سینمای فرهنگی ایران را نشان داده است. ما نباید از آمدن چند سینماگر آمریکایی و رفتن چند فیلم ما به جشنوارههای خارجی واهمه داشته باشیم، چرا که زمینه تعامل را فراهم میکند.
مدیر شبکه تهران یادآور شد: اما باید حواسمان جمع شود، چرا که آنها در تعاملات فرهنگی خود یک سری ملاحظات دارند و با هوشمندی و هماهنگی کاری را انجام میدهند. به نظرم اینکه هر یک از مسئولان بخشهای فرهنگی، مطبوعات و ... با آمدن و رفتن گروههای فرهنگی ساز خود را میزنند، برای ما ضعف است. در حالی که میتوانیم از فرصتها نهایت استفاده را ببریم.
رجبیمعمار افزود: ما فوری قبل از اینکه دشمنان بخواهند ما را تخریب کنند، خودمان به گونههای مختلف خود را زیر سئوال میبریم. وزیر ارشاد هم درباره اسکاری به ایران گفته بود این یک فرصت است و مسئلهای نیست. به نظرم احساس مدیر عامل خانه سینما از اینکه بخشهای مختلف صدا و سیما با هم هماهنگ نیستند، اشتباه است.
وی ادامه داد: اخبار مختلفی از آمدن هیئت آکادمی اسکار در بخشهای مختلف خبر از جمله خبر ساعت 20:30 به نقل از دستاندرکاران سینما و سایتها مطرح شد که این ربطی به استفاده تلویزیون از برخی فیلمهای آمریکایی ندارد. نمیدانم چرا دوست خوب ما آقای عسگرپور احساس کرده عملکرد یا سیاستهای صدا و سیما دوگانه است.
مدیر شبکه تهران خاطر نشان ساخت: تصور میکنم سابقه فرهنگی، سینماگران و نویسندگان ما جزو مزیتهای سینمای ما است. به نظرم موضوعات را تحلیل کنیم و نه تخریب. مثل ماهواره امید نشود که پیامکهای مختلف درباره آن ساخته شد. سعی کنیم نیمه پر لیوان را ببینیم و در تخریب یکدیگر سبقت نگیریم.
رجبی معمار درباره شایعه تغییر مدیران شبکه، تغییرات برخی معاونان در پایان سال و اینکه مدیران صدا و سیما آزادی عمل ندارند، گفت: متاسفانه شایعه فضای بدی ایجاد میکند. این امر نه تنها در صدا و سیما از سالیان قبل وجود داشته، بلکه در کشور ما این جوسازیها همیشه بوده است. در واقع عدهای بیکار هستند یا قصد شوخی دارند.
وی در ادامه افزود: نزدیک به چهار سال است مدیریت شبکه تهران را به عهده دارم و از روز اول همیشه شایعه رفتنم بود. این شایعهها رابطی به آزادی عمل مدیران و مدیریت کلان سازمان صدا و سیما ندارد. مدیران فهیم همیشه خودشان متوجه این مشکل هستند. مدیران شبکهها در خط مقدم قرار دارند و دغدغه آنها تولید برنامههای زنده و تولیدی متناسب با ماموریت شبکهها است.
مدیر شبکه تهران خاطر نشان ساخت: مدیران تلویزیون بر مبنای چارچوبهای کلان سازمان یا همان افق رسانه خیلی فوری تصمیم میگیرند و در پایان سال با توجه به تاکید مقام معظم رهبری برنامهریزی میکنند. امسال صدا و سیما با توجه به فرمایش ایشان که سال را نوآوری و شکوفایی نامگذاری کردند، در تهیه برنامههای جدید تلاش زیادی کرد و موفقیتهای خوبی هم به دست آورد.
رجبی معمار ادامه داد: مدیران صدا و سیما آزادی عمل و اختیار فراوان دارند و البته باید پاسخگوی برنامهها به معاونت سیما، رئیس سازمان و حتی شورای نظارت بر صدا و سیما باشند. به هر حال مدیریت شبکه جایگاه ویژه و حساس دارد و استرس زیاد هم دارد که با شیرینی همراه است. وقتی برنامهای با استقبال زیاد مخاطبان رو به رو شود، مسلماً خوشحال میشویم. در مجموع مدیریت شبکه ترکیب اشک و لبخند است.
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