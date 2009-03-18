۲۸ اسفند ۱۳۸۷، ۱۷:۴۷

مجتبی جباری :

حرف های زیادی برای گفتن دارم / لازم باشد حقایق را اعلام خواهم کرد

هافبک میانی تیم فوتبال استقلال با بیان اینکه هواداران این تیم بسیاری از حقایق باشگاه را نمی دانند گفت: حرف های زیادی برای گفتن دارم که اگر لازم باشد آنها را اعلام خواهم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی جباری که در پایان دیدار امروز تیم های استقلال و الجزیره امارات در جمع خبرنگاران سخن می گفت ضمن بیان این مطلب افزود: به اعتقاد من بازی بسیار خوبی بود و استقلال با بدشناسی روبرو بود و اگر این بدشانسی گریبان استقلال را نمی گرفت پیروز میدان بود.

هافبک میانی استقلال که در این دیدار سکونشین بود در خصوص مسائل پیش آمده در بازی با الاتحاد و بازی نکردن خود در این بازی و اعتراض هواداران گفت: حرفهای بسیار زیادی برای گفتن دارم اما اجازه بدهیم تا استقلال به آرامش برسد و بعد حقایق را بیان خواهم کرد.

وی در خصوص شعارهایی که علیه او توسط طرفداران سر داده می شد گفت: متاسفانه هواداران از جریانات کامل مطلع نیستند. من همان جباری هستم که قبلا مرا تشویق می کردند و مورد احترام آنها بودم اما به خاطر آن حرکت که در عربستان کردم مورد اعتراض قرار گرفتم.

مجتبی جباری در ادامه خاطر نشان کرد: اصلا از تماشاچیان ناراحت نیستم اما متاسفم آنها که بسیار تماشاگران فهیمی هستند به خوبی من را آنالیز نکردند.

وی گفت: من در هر بازی که برای استقلال انجام داده ام با تعصب بازی کرده ام. بنابراین نمی توان مرا بازیکن بی تعصبی خواند. من تلفنی به آقای واعظ آشتیانی مدیرعامل باشگاه تماس گرفته و خواستار این شدم که بدانم به تمرین استقلال بازگردم که متاسفانه گفته شد آقای قلعه نویی به من اجازه چنین کاری را نخواهد داد. بنابراین من دیگر نمی توانستم برای استقلال در این بازی مثمر ثمر باشم و بازی کنم.

هافبک میانی تیم فوتبال استقلال افزود: الان هیچ صحبتی نمی کنم اجازه بدهید دیداری با مدیر عامل داشته باشم و پس از آن اگر لازم شد حقایق را بازگو خواهم کرد تا هواداران بدانند که من به استقلال علاقه دارم.

