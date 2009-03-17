تردد قایقهای غیرایمن جهت جابجایی مسافر به کیش ممنوع شد

بشیر خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس با اعلام این مطلب افزود: مطابق با مصوبات تسهیلات نوروزی و در راستای چشم انداز جزیره کیش و مصوبات ستاد نوروزی جزیره در تعطیلات نوروزی سال جاری از تردد قایق های غیر ایمن در جهت افزایش ایمنی سفرها جلوگیری شده است و ورود خودروها هم با محدودیت صورت خواهد گرفت.

وی در مورد ممنوعیت تردد قایقهای غیر ایمن جهت جابجایی مسافر بیان کرد: این ممنوعیت بر اساس قوانین جاری کشور است و سازمان بنادر دریانوردی به عنوان ارگان دریانوردی در کشور قایقهای موجود را فاقد کاربری مسافربری اعلام کرده و کاربری آنها را صیادی و تفریحی اعلام کرده است و این شناورها فاقد هرگونه دستگاه های ارتباطی هستند.

به گفته وی، جابجایی مسافر با قایقها تاکنون به جزیره کیش غیر ایمن و غیر قانونی بوده و به دلیل حفظ جان مسافران و ایمنی بیشتر برای اولین بار از تردد این نوع قایقها جلوگیری شده است.

رئیس کمیته حمل و نقل ستاد نوروزی جزیره کیش خاطرنشان ساخت: مهمترین نکته در مورد ممنوعیت حرکت قایقها تامین هزینه های آنها بود زیرا مردم منطقه از این راه درآمدزایی می کنند و این ممنوعیت باعث می شود که دچار مشکل درآمدی شوند و دغدغه ما هم همین بود ولی تصمیم گرفتیم جبران کنیم به نحوی که درصد قابل ملاحظه ای از فروش بلیت را به قایقدارانی اختصاص دادیم که در این ایام کارشان جابجایی مسافر بوده و در جلسه ای که با آنان داشتیم این موضوع را بررسی و رضایت آنها را جلب کردیم.

وی بیان کرد: رقمهایی که برایشان در نظر گرفتیم درآمد قبلی را برایشان تأمین می کند و بدون اینکه کار کنند یا سوخت مصرف کنند یا با خطراتی مواجه شوند و بدون پرداخت هزینه های جانبی از یک درآمد قابل قبولی برخوردار می شوند که هم از نظر ما و هم از نظر خودشان قابل قبول است و این کار با هماهنگی دستگاه های مسئول در جزیره کیش و سرزمین اصلی با قایقداران صورت گرفته است.

وی اذعان داشت: در صورتیکه به مسافران در بنادر و یا مکانهای غیرمجاز تردد قایقهای غیرایمن پیشنهاد شد، به هیچ عنوان اقدام به این کار نکنند، چون عوامل دریابانی و نیروی انتظامی جزیره کیش از ورود قایقهای حامل مسافر به شدت جلوگیری خواهند کرد و این باعث ناراحتی خود مسافران خواهد شد و علاوه بر آن، مشکلاتی را برای صاحبان قایق مستقر در کیش ایجاد خواهند کرد.

خلیلی در مورد حجم تردد مسافر و سفرهای نوروزی به جزیره کیش اظهار داشت: به دلیل تامین نیاز مسافر با وسایل ایمن و مطمئن، شناورهای تندرو کاتاماران از سه بندر لنگه، چارک و بندر آفتاب جهت جابجایی مسافر به جزیره کیش و برعکس پیش بینی شده است.

وی اذعان داشت: در مسیر بندر لنگه - کیش، دو فروند شناور کاتاماران با ظرفیت 325 نفر مسافر، در مسیر بندر چارک - کیش، دو فروند شناور در مجموع با ظرفیت 600 نفر و در مسیر بندر آفتاب، دو فروند شناور با ظرفیت 400 نفر پیش بینی شده است.

علاوه بر اینها انتقال خودروهایی که واجد شرایط اعلام شده باشند از بندر لنگه با یک فروند شناور روروست به جزیره منتقل خواهند شد.

وی در ادامه با اشاره به شرایط ورود خودرو به جزیره کیش، بیان کرد: مدل خودروهایی که ساخت داخل کشور باشند از 86 به بالا و خودروهای خارجی از مدل 2007 به بالا می توانند وارد جزیره شوند و کسانی که با خودرو به جزیره مسافرت می کنند حتما باید مکان اقامتی در کیش داشته باشند.

خلیلی افزود: با هماهنگی های لازم که با فرمانداری لنگه و بخشداری شیبکوه (چارک) و گروه سرمایه گذاران کیش در بندر آفتاب به عمل آوردیم که پارکینگ به تعداد کافی با خدمات لازم برای پارک خودروها در این مکانها پیش بینی کنند.

به گفته وی، بندر آفتاب در سال گذشته و امسال این پیش بینی را انجام داده و مشکلی نخواهد داشت. فرمانداری لنگه هم علاوه بر پارکینگ، برای اقامت مسافرینی که به دلیل تأخیر در سفر، قصد اقامت در آنجا را دارند پیش بینی های لازم را انجام داده و خود را آماده کرده، ضمن اینکه بنادر دیگر هم به نوعی این پیش بینی ها را انجام داده اند.

وی با اشاره به ممنوعیت برقراری چادر در جزیره گفت: در سالهای قبل سازمان منطقه آزاد چادرهایی برای اسکان مسافرین در نظر داشت ولی امسال نصب چادر در سطح جزیره ممنوع اعلام شده است، بنابراین کسی که خودرو به جزیره می آورد باید محلی برای اسکان داشته باشد و از قبل ثبت نام کرده باشد تا بتواند با خودرو به جزیره وارد شوند.