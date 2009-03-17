تجلیل از پاریزی، قریب، اقتداری، لاری و موسوی / لزوم توجه به زبانهای بومی

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه همایش بین‌المللی زبانشناسی و مردم شناسی لارستان یکشنبه شب با حضور دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران، نماینده و مدیر دفتر منطقه‌ای یونسکو در ایران، فرماندار لار، اعضای شورای شهر، شهردار لار و جمعی از استادان برجسته زبان شناسی، ایران شناسی و مردم شناسی داخلی و خارجی در تالار وحدت شهرستان لار برگزار شد.

حجت الاسلام سیدعلی اصغر موسوی لاری، فرزند سید مجتبی موسوی لاری ضمن تبریک خسته میلاد پیامبر گرامی اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع) گفت : پژوهش دو بعد دارد یک بخش شامل اموری است که با روح انسان ارتباطی ندارد و این نوع پژوهش عموما با اشیا سرکار دارد، اما بعد دیگر پژوهش که با روح انسان عجین است موجب رشد اخلاق و ارزشهای والای انسانی قرار می‌گیرد و نتیجه‌اش نیز برای روان انسان سودمند است.

ملیت و مذهب در ایران جدایی ناپذیر است

وی در ادامه با اشاره به حضور استادان برجسته ایرانشناسی درهمایش لار افزود: در ایران برخی عموما میان ملیت و مذهب خط تیره می کشند در حالیکه ملیت و مذهب دراین کشور با یکدیگر عجین است. اسلام به هیچ وجه با ملیت و آب و خاک ناسازگار نیست و حتی دفاع از آب و خاک بالاترین اجر و مزد را قرار داده ‌است.

موسوی لاری در ادامه با اشاره به خدمات علمی و فرهنگی پدرش در معرفی اسلام به ایرانیان و جهانیان اظهار داشت: من هر کجا که هستم افتخار می‌کنم که فزرند آیت الله لاری موسوی هستم.

تجلیل از آیت الله سید مجتبی موسوی لاری

درادامه مراسم لوح تندیس بخش ایرانشناسی به پاس خدمات علمی و فرهنگی آیت الله سید مجتبی موسوی لاری به فرزند وی اهدا شد.

آیت الله سید مجتبی موسوی لاری در سال 1314 در شهر لار متولد شد. تحصیلات ابتدایی و مقدمات علوم اسلامی را در لار فرا گرفت و در سال 1332 برای ادامه تحصیل علوم اسلامی راهی قم گشت و از محضر مراجع و بزرگان حوزه چون آیت الله بروجردی استفاده کرد.

"مشکلات اخلاقی و روانی"،"اسلام و سیمای تمدن غرب" ، "رسالت اخلاق در تکامل انسان"، "مبانی اعتقادات در اسلام" از جمله آثار وی است. موسوی لاری در سال 1355 در قم دفتر گسترش فرهنگ اسلامی خارج از کشور را تاسیس کرد که بعدها به "مرکز نشر معارف اسلامی در جهان" تغییر نام یافت.

لزوم توجه به فرهنگهای بومی

دکتر محمدرضا سعیدآبادی، دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران به عنوان دیگر سخنران این مراسم با اشاره به گزارش یونسکو درباره خطر از بین رفتن زبانهای بومی در جهان بر لزوم توجه به خرده فرهنگها و زبانهای بومی کشور تاکید کرد.

چونلی‌هان، مدیر دفتر منطقه‌ای یونسکو نیز در این مراسم ایران را کشوری متنوع از نظر فرهنگی و زبانی خواند و خواستار توجه به این خرده فرهنگها شد.

تجلیل از باستانی پاریزی و بدرالزمان قریب

از دیگر بخشهای این برنامه تجلیل از دکتر باستانی پاریزی و دکتر بدرالزمان قریب بود. در این بخش کلید شهر طلایی لارستان توسط محمد صبورایی شهردار لار به این دو استاد برجسته اهدا شد.

تجلیل از استادان برجسته زبان شناسی، ایرانشناسی و مردمشناسی از دیگر بخشهای این همایش بود. در این بخش ازاستادانی چون میرجلال الدین کزازی، باستانی پاریزی، علی‌اشرف صادقی، محمد دبیر مقدم، یدالله ثمره، ناصر فکوهی، کارینا جهانی، النامالچانوا، منوچهرستوده، هاسمیک گرگوسیان، نظام­الدین کامیاب، کُرد زعفرانلو، ایران کلباسی، پرفسور راف کاز، علی بلوکباشی، محمدجعفر قنواتی، محمد میرشکرایی، جلا‌الدین رفیع فر، چیستا یثربی، ایرج افشار، محمد علی بهمنی، ابوالفضل خطیبی، محمدرضا باطنی، ضیا توانا و صداقت با اهدای تندیس همایش تجلیل به عمل آمد.

همچنین در ادامه از دکتر احمد اقتداری و دکتر محمد باقر وثوقی دو استاد برجسته لارستانی به پاس تلاش برای پژوهش در فرهنگ مردم لار تجلیل به عمل آمد.

دکتر ناصر فکوهی استاد دانشگاه تهران و دبیر انجمن جامعه شناسان ایران دیگر سخنران این مراسم نیز با پر ثمر توصیف کردن همایش بین المللی زبان شناسی، ایران شناسی و مردم شناسی اعلام آمادگی کرد نتایج علمی این همایش در انجمن جامعه شناسان ایران پیگیری شود.

این همایش به مدت سه روز از جمعه 23 اسفند تا روز یکشنبه 25 اسفند در شهرستان لار برگزار شد.