فرودگاه کلاله به دلیل نبود اعتبار سالها راکد مانده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سیدمهدی موسوی خورشیدی ظهر سه شنبه در جمع مدیران این شهرستان افزود: این درحالی است که با اختصاص بودجه ای مناسب می توان این طرح را که تاکنون غیرفعال بوده است، فعال کرد.

وی اظهار داشت: راه اندازی این فرودگاه به توسعه بخشهای مختلف از جمله گردشگری در این شهرستان کمک می کند.

وی، تامین آب آشامیدنی و راه را از مهمترین مشکلات در این شهرستان اعلام و خاطرنشان کرد: ازمجموع بیش از 200 روستای این شهرستان، 50 روستا با تانکر آبرسانی می شود.

به گفته موسوی خورشیدی، نبود راه روستایی مناسب نیز اهالی منطقه را با مشکلات عدیده ای روبرو ساخته و متولیان امر برای رفع این مشکلات نیز باید برنامه ریزی کنند.

فرماندار کلاله یادآور شد: برای جبران عقب ماندگی این شهرستان باید راهکاری مناسب و همه جانبه ارائه شود و بخش های مختلف آن مورد توجه قرار گیرد.

وی عنوان کرد: گازرسانی به مراوه تپه، شهرک صنعتی، جاده مزارع از دیگر دغدغه های فراروی این شهرستان بوده که باید با تعامل مطلوب مدیران منطقه تامین شود.

وی بر لزوم برنامه ریزی برای تکمیل طرحهای نیمه کاره در شهرستان تاکید کرد.

شهرستان کلاله بیش از 156 هزار نفر جمعیت دارد.