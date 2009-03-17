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۲۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۳:۳۱

برداشت محصول پیاز زمستانه در مزارع استان هرمزگان آغاز شد

برداشت محصول پیاز زمستانه در مزارع استان هرمزگان آغاز شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر : مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان از برداشت محصول پیاز خارج از فصل در مزارع این استان خبر داد.

کوروش صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس با بیان اینکه سطح زیر کشت پیاز در مزارع 10هزار و 200هکتار می باشد گفت: برداشت محصول پیاز از اواخر بهمن و اوایل اسفند ماه آغاز گردیده و تا اردیبهشت ماه ادامه دارد و پیش بینی می شود امسال بیش از 300 هزار تن محصول پیاز تولید گردد.

وی افزود: به دلیل عدم وجود عوامل خسارت زا و نیز افزایش سطح زیر کشت و مدیریت مناسب مزرعه پیش بینی می شود نسبت به سال گذشته  30درصد افزایش تولید پیاز را شاهد باشیم.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان تصریح کرد: در حال حاضر روزانه دو هزار تن پیاز برداشت می شود و تا هفته اول فروردین ماه نیز با توجه به اوج برداشت روزانه 4هزار تن محصول  از مزارع استان برداشت و به بازارهای مصرف عرضه می شود. 

وی اظهار داشت: محصول پیاز در استان هرمزگان عمدتا در شهرستان بندرعباس ومیناب تولید می شود و با توجه به شرایط فصل زمستان و وجود سرما و یخبندان در سایر نقاط کشور، این استان به عنوان یکی از استانهای مهم تولید کننده پیاز زمستانه ، سهم عمده ای در تامین این محصول دارد.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، برگزاری کلاسهای آموزشی و ترویجی ، مشاوره و توصیه های فنی از سوی کارشناسان مراکز ترویج و خدمات مستقر در دهستانها و نیز مدیریت مزرعه را از جمله فعالیتهای این سازمان در حمایت از کشاورزان عنوان کرد.

کد مطلب 850465

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