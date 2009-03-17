برداشت محصول پیاز زمستانه در مزارع استان هرمزگان آغاز شد

کوروش صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس با بیان اینکه سطح زیر کشت پیاز در مزارع 10هزار و 200هکتار می باشد گفت: برداشت محصول پیاز از اواخر بهمن و اوایل اسفند ماه آغاز گردیده و تا اردیبهشت ماه ادامه دارد و پیش بینی می شود امسال بیش از 300 هزار تن محصول پیاز تولید گردد.

وی افزود: به دلیل عدم وجود عوامل خسارت زا و نیز افزایش سطح زیر کشت و مدیریت مناسب مزرعه پیش بینی می شود نسبت به سال گذشته 30درصد افزایش تولید پیاز را شاهد باشیم.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان تصریح کرد: در حال حاضر روزانه دو هزار تن پیاز برداشت می شود و تا هفته اول فروردین ماه نیز با توجه به اوج برداشت روزانه 4هزار تن محصول از مزارع استان برداشت و به بازارهای مصرف عرضه می شود.

وی اظهار داشت: محصول پیاز در استان هرمزگان عمدتا در شهرستان بندرعباس ومیناب تولید می شود و با توجه به شرایط فصل زمستان و وجود سرما و یخبندان در سایر نقاط کشور، این استان به عنوان یکی از استانهای مهم تولید کننده پیاز زمستانه ، سهم عمده ای در تامین این محصول دارد.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، برگزاری کلاسهای آموزشی و ترویجی ، مشاوره و توصیه های فنی از سوی کارشناسان مراکز ترویج و خدمات مستقر در دهستانها و نیز مدیریت مزرعه را از جمله فعالیتهای این سازمان در حمایت از کشاورزان عنوان کرد.