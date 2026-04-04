برداشت بیش از ۴۰۰ هزار تن محصول پیاز در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا امیری زاده مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان اظهار داشت: سطح زیر کشت پیاز در استان هرمزگان ۸ هزار هکتار با تولید سالانه بیش از ۴۰۰ هزار تن است که با دارا بودن رتبه دوم تولید پیاز در کشور ، به عنوان قطب مهم تولید زمستانه این محصول به شمار میآید.
امیری زاده با اشاره به جایگاه ویژه استان در تولید پیاز گفت : عمده کشت پیاز هرمزگان در شهرستانهای میناب و بندرعباس متمرکز شده و این مناطق به عنوان قطبهای اصلی تولید این محصول در سطح استان شناخته میشوند.
وی افزود: برداشت پیاز در این استان از دیماه آغاز میشود و تا اوایل اردیبهشتماه ادامه خواهد داشت که این ویژگی ، هرمزگان را به یکی از مهمترین قطبهای تولید زمستانه این محصول در کشور تبدیل کرده است.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان در خصوص ارقام کشت شده نیز خاطرنشان کرد: ارقام رایج کشت شده در این استان شامل ریو براوو، مینروا، سانسیید و تاکی میباشد که با توجه به شرایط اقلیمی و مقاومت به شرایط محیطی، در این مناطق کشت میشوند.
وی یادآور شد : تولید محصول پیاز در استان هرمزگان علاوه بر تأمین نیاز کشور و منطقه ، نقش مهمی در صادرات ، اشتغال و معیشت کشاورزان دارد.
نظر شما