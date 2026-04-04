  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۱۲

برداشت بیش از ۴۰۰ هزار تن محصول پیاز در هرمزگان

بندرعباس- مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان از آغاز برداشت بیش از ۴۰۰ هزار تن محصول پیاز در هرمزگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا امیری زاده مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان اظهار داشت: سطح زیر کشت پیاز در استان هرمزگان ۸ هزار هکتار با تولید سالانه بیش از ۴۰۰ هزار تن است که با دارا بودن رتبه دوم تولید پیاز در کشور ، به عنوان قطب مهم تولید زمستانه این محصول به شمار می‌آید.

امیری زاده با اشاره به جایگاه ویژه استان در تولید پیاز گفت : عمده کشت پیاز هرمزگان در شهرستان‌های میناب و بندرعباس متمرکز شده و این مناطق به عنوان قطب‌های اصلی تولید این محصول در سطح استان شناخته می‌شوند.

وی افزود: برداشت پیاز در این استان از دی‌ماه آغاز می‌شود و تا اوایل اردیبهشت‌ماه ادامه خواهد داشت که این ویژگی ، هرمزگان را به یکی از مهم‌ترین قطب‌های تولید زمستانه این محصول در کشور تبدیل کرده است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان در خصوص ارقام کشت شده نیز خاطرنشان کرد: ارقام رایج کشت شده در این استان شامل ریو براوو، مینروا، سانسیید و تاکی می‌باشد که با توجه به شرایط اقلیمی و مقاومت به شرایط محیطی، در این مناطق کشت می‌شوند.

وی یادآور شد : تولید محصول پیاز در استان هرمزگان علاوه بر تأمین نیاز کشور و منطقه ، نقش مهمی در صادرات ، اشتغال و معیشت کشاورزان دارد.

کد مطلب 6790943

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها