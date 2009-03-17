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۲۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۵:۰۴

20 میلیارد ریال به پروژه های عمرانی اشتهارد اختصاص یافت

کرج - خبرگزاری مهر: شهردار اشتهارد کرج از اختصاص 20 میلیارد و 500 میلیون ریال برای پروژه های عمرانی اشتهارد خبر داد.

سعید صفری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: شورای شهر اشتهارد بودجه 40 میلیارد ریالی شهرداری را تصویب کرده است و این میزان بودجه نسبت به سال گذشته 33 درصد رشد داشته است.

وی افزود: از مجموع بودجه 20 میلیارد و 500 میلیون ریال به برنامه های عمرانی و 19 میلیارد و 500 میلیون ریال به برنامه های خدمات شهر و جاری تخصیص یافته است.

این مسئول خاطرنشان کرد: تکمیل پروژه های عمرانی نیمه تمام، توسعه و حفظ فضای سبز، راه اندازی ساختمان دارالقرآن و بهسازی محیط شهری از اولویت برنامه های عمرانی این شهر به شمار می رود.

وی تکمیل پروژه بازار روز، هدایت آب های سطحی، روکش آسفالت خیابان ها، احداث شهربازی از برنامه های دیگر عمرانی اشتهارد دانست و ادامه داد: شهرداری در تعمیر ساختمان های مراکز فرهنگی شهر از قبیل ستاد نماز جمعه، مساجد شهر، بیمارستان الزهرا (س)، سالن ورزشی تربیت بدنی و ساختمان حوزه علمیه اشتهارد همکاری خواهد داشت.

شهر اشتهارد با حدود 20 هزار نفر جمعیت در 70 کیلومتری جنوب غربی شهرستان کرج واقع است.

کد مطلب 850492

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