نوروز بهترین زمان برای خواندن کتابهای تئوریک است

این نویسنده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نوروز بهترین زمان برای مطالعه کتابهای تئوریک است گفت: نوروز زمانی است که می‌توان با خیال آسوده و با وقت کافی مطالعه کرد.

این نویسنده کودک و نوجوان ادامه داد: من کتابهای بابک احمدی را در کنار مجموعه قصه‌های فولکلور و داستانک‌ها به مردم برای مطالعه در نوروز پیشنهاد می‌کنم.

وی افزود: این تعطیلات همچنین زمانی خوبی برای مطالعه داستان و رمان است که خوشبختانه در سال قبل آثار خوبی در این زمینه داشته‌ایم.

یوسفی در مورد پیشنهاد نوروزی برای بچه‌ها خاطرنشان کرد: بچه‌ها معمولا برای تعطیلات برنامه‌های خودشان را دارند اما به آنها پیشنهاد می‌کنم در تعطیلات داستان بخوانند.

وی در مورد فعالیت خودش در تعطیلات نوروز گفت: در حال نوشتن یک رمان هستم که در ایام نوروز نوشتن آن را ادامه خواهم داد.