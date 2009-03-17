  1. هنر
  2. سایر
۲۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۳:۳۲

پیشنهاد نوروزی نویسندگان-11/

نوروز بهترین زمان برای خواندن کتابهای تئوریک است

نوروز بهترین زمان برای خواندن کتابهای تئوریک است

محمدرضا یوسفی تعطیلات نوروز را بهترین زمان برای مطالعه کتابهای تئوریک برای تمامی گروههای سنی خواند.

این نویسنده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نوروز بهترین زمان برای مطالعه کتابهای تئوریک است گفت: نوروز زمانی است که می‌توان با خیال آسوده و با وقت کافی مطالعه کرد.

این نویسنده کودک و نوجوان ادامه داد: من کتابهای بابک احمدی را در کنار مجموعه قصه‌های فولکلور و داستانک‌ها به مردم برای مطالعه در نوروز پیشنهاد می‌کنم.

وی افزود: این تعطیلات همچنین زمانی خوبی برای مطالعه داستان و رمان است که خوشبختانه در سال قبل آثار خوبی در این زمینه داشته‌ایم.

یوسفی در مورد پیشنهاد نوروزی برای بچه‌ها خاطرنشان کرد: بچه‌ها معمولا برای تعطیلات برنامه‌های خودشان را دارند اما به آنها پیشنهاد می‌کنم در تعطیلات داستان بخوانند.

وی در مورد فعالیت خودش در تعطیلات نوروز گفت: در حال نوشتن یک رمان هستم که در ایام نوروز نوشتن آن را ادامه خواهم داد.

کد مطلب 850511

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها