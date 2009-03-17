نوروز بهترین زمان برای خواندن کتابهای تئوریک است

این نویسنده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نوروز بهترین زمان برای مطالعه کتابهای تئوریک است گفت: نوروز زمانی است که میتوان با خیال آسوده و با وقت کافی مطالعه کرد.
این نویسنده کودک و نوجوان ادامه داد: من کتابهای بابک احمدی را در کنار مجموعه قصههای فولکلور و داستانکها به مردم برای مطالعه در نوروز پیشنهاد میکنم.
وی افزود: این تعطیلات همچنین زمانی خوبی برای مطالعه داستان و رمان است که خوشبختانه در سال قبل آثار خوبی در این زمینه داشتهایم.
یوسفی در مورد پیشنهاد نوروزی برای بچهها خاطرنشان کرد: بچهها معمولا برای تعطیلات برنامههای خودشان را دارند اما به آنها پیشنهاد میکنم در تعطیلات داستان بخوانند.
وی در مورد فعالیت خودش در تعطیلات نوروز گفت: در حال نوشتن یک رمان هستم که در ایام نوروز نوشتن آن را ادامه خواهم داد.
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