کارکنان ربوده شده سازمان ملل در سومالی آزاد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، مقام های سازمان ملل اعلام کردند که این سه خارجی که هنگام سفر خود به فرودگاهی در شمال غرب موگادیشو ربوده شده بودند آزاد شدند.

روز دوشنبه این سه خارجی که از کارکنان کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و برنامه جهانی غذا بودند در منطقه ای در شمال غرب موگادیشو ربوده شدند.

این افراد عازم یک پایگاه هوایی برای عزیمت به سوی کنیا بودند که از سوی 20 فرد مسلح ناشناس ربوده شدند.

گفته می شود که آزادی این کارکنان سازمان ملل پس از گفتگو بین ریش سفیدان محلی و ربایندگان بدون هیچ گونه پرداخت وجهی صورت گرفت.

پرس تی وی نیز در این باره گزارش داد که یک مقام ناشناس سازمان ملل آزادی این کارکنان را مورد تائید قرار داد و گفت که افراد در وضعیت جسمانی مناسبی هستند و هم اکنون به مقر دفتر سازمان ملل بازگشته اند.