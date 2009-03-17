هیئت نظارت بر مطبوعات با انتشار 13 نشریه موافقت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته‌نامه‌های "نگین زاگرس" به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی غلامرضا لونی، "شهاب آسمانی" به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی سیدشهاب پورهاشمیان، "نیشتمان" به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی شعله عزیزی، "سوران" به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی عارف رحیمی، "نسیم دنا" به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی سیدولی موسوی اصل و "رسانه پارسی" به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی مرتضی قهرمانی مجوز انتشار گرفتند.

مجوز دوهفته‌نامه‌های "ندای سروک" به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی بیژن بوذرجمهری، "لرستان ورزشی" به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی محمدرضا جایدری، "راهنگ سبز" به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی رضا عسگری و "دیار کهن" به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی علی لکی‌زاده نیز صادر شده است.

ماهنامه‌های "تهذیب" به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی مرتضی سعیدی، "فرهنگ بانوان" به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی لیلا بیگدلو و "عرشیا" به صاحب امتیازی و مدیر مسدئولی علی خداویسی هم از هیئت نظارت بر مطبوعات مجوز انتشار دریافت کرده‌اند.

در این جلسه با تغییر صاحب امتیازی نشریات "خبر" و "خبر ورزشی" به شرکت توسعه مکتب خبر ایرانیان موافقت و با تغییر مدیر مسئولی نشریات "همشهری جوان"، "همشهری ماه"، "همشهری خانواده"، "همشهری دیپلماتیک"، "خردنامه همشهری" و "دوچرخه" به علی قنواتی، "صنایع قند" به علیرضا اشرف، "کانون" به عباس سعیدی، "رجا" به علی‌اکبر روحنواز و "پژوهشنامه حمل و نقل" به حمید بهبهانی موافقت شد.