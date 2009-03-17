موفقیت استان یزد در بیشتر عرصه های سازندگی

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محمدرضا فلاح زاده، بعدازظهر سه شنبه در آخرین جلسه شورای اداری استان یزد در سال جاری اظهار داشت: امسال بیشترین تحول و موفقیتهای استان یزد در عرصه های فرهنگی و صنعتی بوده است به نحوی که آمارها حاکی از تحقق تقریبی همه برنامه ریزیهای صورت گرفته در این زمینه هاست.

وی با اشاره به بارزترین موفقیتهای فرهنگی در استان یزد افزود: تاسیس نخستین دفتر استانی نخبگان در یزد،‌ موفقیت یزد در کسب رتبه برتر کنکور برای پانزدهمین سال متوالی،‌ حل مشکل کتابخانه مرکزی یزد پس از 12 سال و آغاز عملیات اجرایی آن، ارائه 195 مقاله ISI از مراکز دانشگاهی استان‌، تکمیل طرح جامع سلامت استان یزد و .... از شاخص ترین فعالیتهای انجام شده در این بخش بوده است.

فلاح زاده خاطرنشان کرد: در صنعت نیز امسال در بخشهای مختلف صدور مجوز،‌ اعطای زمین برای انجام امور عمرانی صنعتی، صادرات و راه اندازی واحدهای صنعتی جدید موفقیتهای حاصل شد که از آن جمله می توان به صدور پروانه بهره برداری از 327 واحد صنعتی با هزار و 148 میلیارد تومان و صدور 30 پروانه معدن با سرمایه ای بالغ بر 114 میلیارد تومان و ایجاد اشتغال برای 900 نفر اشاره کرد.

وی همچنین بهره برداری از کارخانه سیمان مهریز با تزریق 34 میلیارد تومان تسهیلات بانکی و زودبازده را از مهمترین توفیقات این بخش خواند و افزود: این کارخانه هم اکنون توان تولید روزانه دو هزار تن سیمان را داراست.

فلاح زاده همچنین بررسی و حل مشکلات 21 واحد صنعتی مشکل دار را نیز از مهمترین اقدامات بخش صنعت استان یزد خواند و یادآور شد: کارخانه غدیر، شهید قندی و شرکت سیمرغ از مهمترین واحدهای مشکل دار استان بودند، که با پیگیریهای بسیار بخش اعظمی از مشکلات آنها برطرف شده است.

وی یادآور شد: در حوزه عمران نیز امسال یک هزار و 290 پروژه با 723 میلیارد تومان اجرایی شد که این پروژه‌ها از نظر تعداد 21 درصد و از نظر اعتباری 34 درصد افزایش داشته اند.

فلاح زاده همچنین با ذکر موفقیتهای حاصل شده در استان یزد در توزیع سهام عدالت و مسکن مهر بیان داشت: این دو از دستاوردهای دولت نهم بوده است و در استان یزد نیز تاکنون در این زمینه به آمارهای خوبی دست یافته ایم.

استاندار یزد در این جلسه همچنین بر تعامل بیشتر مدیران و مسئولان استان با یکدیگر تاکید کرد و افزود: موفقیتهای ذکر شده همگی حاصل تعامل و تلاش مدیران در سایه توجه به فرامین الهی و ولایت فقیه بوده است.

وی همچنین بر هماهنگی ادارات برای پذیرایی از مهمانان نوروزی تاکید کرد و گفت: همه مسئولان دستورالعملهای ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی را جدی بگیرند و آنها را عملیاتی کنند.