تساوی حریفان صبا در تاشکند / تداوم صدرنشینی پاختاکور

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه دو تیم صبای ایران و الاهلی امارات عصر امروز در ورزشگاه یادگار امام قم به نتیجه تساوی بدون گل رضایت دادند، پاختاکور ازبکستان و الهلال عربستان که دیگر تیم‌های حاضر در گروه A مسابقات لیگ قهرمانان آسیا هستند نیز به نتیجه‌ای بهتر از تساوی یک بر یک دست نیافتند.

این بازی که در ورزشگاه پاختاکور تاشکند برگزار شد در ابتدا با گلزنی میریل رادوی که در دقیقه 55 از روی نقطه پنالتی دروازه تیم میزبان را گشود با برتری یک برصفر تیم الهلال همراه شد. دو دقیقه پس از ثبت این گل، " کومولدین تاجیف" کار را به تساوی کشاند تا دو تیم پاختاکور ازبکستان و الهلال عربستان به تقسیم امتیازات این بازی رضایت دهند.

پاختاکور ازبکستان با این تساوی 4 امتیازی شد و در صدر جدول رده بندی گروه A مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا باقی ماند، الهلال نیز با 2 امتیاز رده دوم این گروه را در اختیار دارد.

گروه A

* صبا ایران صفر - الاهلی امارات صفر

* پاختاکور ازبکستان یک - الهلال عربستان یک

جدول رده بندی:

1- پاختاکور ازبکستان 4 امتیاز، 2- الهلال عربستان 2 امتیاز- تفاضل گل صفر، 2 گل زده، 3- صبا ایران 2 امتیاز- تفاضل گل صفر، یک گل زده، 4- الاهلی امارات یک امتیاز