معاون عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: البته این حریقها ربطی به چهارشنبه آخر سال نداشته و بیشتر اراذل و اوباش این کارها را انجام داده اند.

محمد بیات به یک مورد حریق بین راهی اشاره کرد و گفت: طی تماس با آتش نشانی یک مورد حریق بین راهی گزارش شد که سریعا ایستگاه 4 آتش نشانی اعزام شد اما با حضور در محل حریق آتش سوزی اطفاء شده بود و گشت اعزام شده بدون انجام فعالیت به ایستگاه بازگشت.

معاون عملیات آتش نشانی همچنین گفت: امسال نسبت به سالهای گذشته شهر تهران از آرامش نسبی برخوردار بوده و تا کنون تماس در ارتباط با وقوع حادثه ای سنگین با آتش نشانی صورت نگرفته است.