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۲۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۸:۰۴

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

تاکنون موردی از حریق چهارشنبه‌سوری گزارش نشده است

تاکنون موردی از حریق چهارشنبه‌سوری گزارش نشده است

از صبح سه‌شنبه تاکنون حدود 10 مورد تماس با آتش‌نشانی در مورد حریق گرفته شده که بیشتر آتش زدن ضایعات و زباله در سطح شهر تهران بوده است.

معاون عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: البته این حریقها ربطی به چهارشنبه آخر سال نداشته و بیشتر اراذل و اوباش این کارها را انجام داده اند.

محمد بیات به یک مورد حریق بین راهی اشاره کرد و گفت: طی تماس با آتش نشانی یک مورد حریق بین راهی گزارش شد که سریعا ایستگاه 4 آتش نشانی اعزام شد اما با حضور در محل حریق آتش سوزی اطفاء شده بود و گشت اعزام شده بدون انجام فعالیت به ایستگاه بازگشت.

معاون عملیات آتش نشانی همچنین گفت: امسال نسبت به سالهای گذشته شهر تهران از آرامش نسبی برخوردار بوده و تا کنون تماس در ارتباط با وقوع حادثه ای سنگین با آتش نشانی صورت نگرفته است.

کد مطلب 850742

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