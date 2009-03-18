عملیات اجرایی بیمارستان 320 تختخوابی ساری آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی هاشمی حیدری پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه پیگیری مصوبات سفرهای استانی دولت به مازندران در استانداری افزود: بیمارستان وانا آمل سوم خرداد همزمان با آزادسازی خرمشهر قهرمان به بهره برداری خواهد رسید.

وی خاطر نشان کرد: افتتاح بیمارستان کیاکلا در ماه مبارک رمضان و همزمان با هفته دولت صورت می گیرد.

معاون عمرانی استانداری مازندران با اشاره به اینکه تا پایان سال هزار و 390 بیمارستان های بهشهر، آمل، ساری، قائم شهر و چالوس احداث خواهد شد، تصریح کرد: تا پایان سال 88 تعداد دوازده 12 آمبولانس به اورژانس بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشکی مازندران و بابل اختصاص خواهد یافت.

هاشمی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه برای کمک به بهسازی بافتهای فرسوده شهری سه میلیارد تومان در سال آینده به استان اختصاص یافته است، یادآور شد: تراکم پایه مالی در شهرهای استان تا سقف 150 درصد از طریق کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری کشور به تصویب رسید.

وی با اعلام این مهم که مطالعه مباحث مدیریتی حوزه نفوذ آزادراه تهران شمال در شورای عالی شهرسازی و معماری کشور به تصویب رسیده است، افزود: ردیف متمرکزی برای مقابله با بالا آمدن آب دریا در بودجه 88 برای استان های شمالی کشور لحاظ شده است.

رئیس ستاد عالی پیگیری مصوبات سفرهای استانی دولت به مازندران با بیان اینکه اداره مسکن و شهرسازی غرب مازندران در تنکابن راه اندازی شده است، افزود: تا نیمه اول فروردین ماه ادارات مسکن و شهرسازی در شهرهای نکاء، بابلسر، بابل و قائم شهر ایجاد خواهد شد.

حسن اصغریان رستمی، دبیر پیگیری مصوبات سفرهای استانی دولت به مازندران نیز در سخنانی با اشاره به اینکه 944 میلیون تومان اعتبار به حساب اداره کل زندان ها و اقدامات تامینی مازندران واریز شده است اظهار داشت: این اعتبار صرف تسریع جهت انتقال زندان ساری خواهد شد.

وی بیان داشت: در سال آینده مقرر شد 350 واحد مسکونی برای محرومین با اعتبار 52 میلیارد ریال اختصاص یابد.

وی همچنین از اختصاص سه میلیارد تومان تسهیلات یارانه دار برای شهرداری ساری خبر داد و افزود: این اعتبار به بانک ملی ابلاغ و به زودی در قالب تسهیلات یارانه دار به شهرداری ساری اعطاء که می تواند تحول عظیمی صورت دهد.

اصغریان همچنین از افتتاح بیمارستان 32 تختخوابی نکاء دهه فجر سال آینده خبر داد و افزود: در دولت نهم تابوی کندی روند اجرای پروژه های عمرانی شکسته شده است.