نوشابه های گازدار خون را اسیدی می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی ای.بی.سی نیوز، مصرف نوشابه های گازدار برای تمام سنین عوارض نامطلوبی به همراه دارد اما این عوارض با اسیدی کردن خون در سنین میانسالی به بعد مضاعف می شود.

محققان با بررسی بیش از 2500 نفر دریافته اند که گاز موجود در نوشابه ها که ناشی از وجود اسید فسفریک است موجب خروج کلسیم از استخوانها شده و به پوکی استخوان و شکستگیهای مکرر در افراد به ویژه زنان میانسال می انجامد.

افرادی که به طور مداوم هفته ای 4 بار یا بیشتر از نوشابه های گازدار استفاده می کنند به طور قابل ملاحظه ای نسبت به بقیه از تراکم استخوان کمتری برخوردارند.

به همین دلیل متخصصان توصیه می کنند که والدین فرزندان خود را از سنین کودکی به نوشیدن این گونه نوشابه ها عادت ندهند تا در روند رشد اسکلتی آنها و توده استخوانی شان اختلالی رخ ندهد.

محققان هشدار می دهند که اسیدی شدن خون ناشی از مصرف نوشابه ها موجب فرسایش مفاصل شده و به انواع دردهای استخوانی نیز می انجامد.