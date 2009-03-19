اعتراف نظامیان صهیونیست به کشتار عمدی فلسطینیان در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری فلسطینی "سما" به نقل از روزنامه هاآرتص اعلام کرد: شماری از نظامیان صهیونیست در کنفرانسی که 13 فوریه در فرهنگستان عالی نظامی "اسحاق رابین" برگزار شد، اعترافاتی را درباره کشتار عمدی غیر نظامیان فلسطینی و از بین بردن اموال و دارایی های آنان بر زبان آوردند.

بر اساس اعترافات این نظامیان صهیونیست، فرمانده گردان های نیروهای دریایی رژیم اسرائیل اعتراف کرد که یک زن فلسطینی و فرزند وی را به طور عمد هدف تیر اندازی قرار داده و آنها را به شهادت رساندند.

وی اعلام کرد که نظامیان اسرائیلی این زن و کودک فلسطینی را در یکی از اتاقهای منزلش حبس کرده و سپس به سمت آنها تیراندازی کردند.

یک نظامی صهیونیست دیگر نیز اعتراف کرد که عمدا به سوی یک زن سالخورده فلسطینی شلیک کرده بود.

این نظامی در ادامه اعترافات خود گفت: سربازان اسرائیلی بر اساس دستور مقامات ارشد اسرائیل بدون هیچ قید و بندی و با هدف تخلیه منازل و بدون هشدار به ساکنان آن به سمت منازل فلسطینیان شلیک می کردند.



در جنگ 22 روزه رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه بیش از 1300 فلسطینی که اکثر آنها زن و کودک بودند شهید و حدود شش هزار نفر دیگر زخمی شدند.