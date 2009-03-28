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۸ فروردین ۱۳۸۸، ۱۰:۴۰

علی دایی:

برای بازی با عربستان کاملا آماده‌ایم / لژیونرها تا دیدار با سنگال می مانند

برای بازی با عربستان کاملا آماده‌ایم / لژیونرها تا دیدار با سنگال می مانند

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران از آمادگی کامل این تیم برای رویارویی با تیم عربستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال ایران روز شنبه در چارچوب رقابت های مقدماتی جام جهانی 2010 در ورزشگاه آزادی میزبان عربستان است و این در حالی است که علی دایی از آمادگی کامل تیم خود در این بازی خبر می دهد.

دایی گفت: بازی تدارکاتی با کویت فرصت مناسبی بود تا به ترکیب تیم ملی  دست پیدا کنیم و اکنون آماده ایم تا عربستان را در خانه شکست دهیم.

وی افزود: البته عربستان در صورت شکست مقابل ایران دچار مشکل می شود و همین امر سبب می شود تا آنها با فکر کسب پیروزی به میدان بیایند.

دایی در پاسخ به اینکه وضعیت تیم ملی پس از بازی با عربستان به چه ترتیب خواهد بود، اظهار داشت: ما پس از دیدار با عربستان یک دیدار دوستانه با سنگال برگزار خواهیم کرد که این امر می تواند به شناخت هرچه بیشتر ما از تیم کمک کند. لژیونرها هم تیم ملی را ترک نمی کنند و تا بازی با سنگال که در روز فیفا برگزار می شود در کنار تیم ملی خواهند ماند.

کد مطلب 852489

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