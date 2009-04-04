به گزارش خبرنگار مهر، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ساعت 8:30 دقیقه روز 8 فروردین از مصلای تهران، محل برپایی بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران بازدید کرد.

در این دیدار محسن پرویز ( رئیس بیست و دومین نمایشگاه کتاب تهران)، حمید قبادی ( معاون اجرایی وی)، محمود سالاری (مدیر کمیته ناشران داخلی )، محمد الهیاری ( دبیر شورای سیاستگذاری)، حسین صفری ( مدیر کمیته اجرایی) و مهدی ثمرزاده (مدیر کمیته پشتیبانی ) وی را همراهی می‌کردند.

صفارهرندی در این دیدار که تا ساعت 11:30 ادامه یافت از کمیته‌ها و محلهای مختلف نمایشگاه بازدید کرد و در جریان روند آماده سازی نمایشگاه قرار گرفت.

وی در این دیدار برفراهم آوردن امکانات مناسب برای برگزاری هرچه بهتر نمایشگاه تاکید کرد وضمن شنیدن گزارشهای کمیته‌های مختلف، خواستار برپایی منسجم‌تر نمایشگاه بیست و دوم کتاب تهران شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین از برپاکنندگان این دوره نمایشگاه کتاب تهران خواست تا تسهیلات بیشتری را برای بازدید کنندگان درنظر بگیرند.