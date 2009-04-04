به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اصوات العراق، در این نشست که از سوی اتحادیه ادبای بصره در عراق تنظیم شد، محمود لعیبی نویسنده عراقی سخنرانی کرد و طی آن درباره فلسفه غربی سخن گفت و به بیان دیدگاههای فلاسفه ای چون کانت، دکارت، هگل و حتی ارسطو پرداخت.

وی در ادامه سهم فلسفه اروپا را در بیداری معاصر و اساس عقلانیت و تفکر علمی مورد توجه قرار داد و به بررسی دیدگاههای فلسفی مارکس و هگل از یک سو پرداخت و در ادامه اندیشه‌های کانت و هگل را مورد بررسی قرار داد.

محمود لعیبی استاد فلسفه عراق است که در بصره متولد شده و به مسائل فلسفی گرایش یافته است. او مقالات بسیاری در زمینه فلسفه و فرهنگ به رشته تحریر در آورده است.