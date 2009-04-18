کشتی از تک قطبی بودن لطمه می خورد / باید مشکلات را حل کرد

محمد حسن محبی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در حال حاضر کشتی ایران در استان مازندران خلاصه می شود و با ادامه این روند کشتی از تک قطبی بودن لطمه می خورد. بنابراین باید تلاش شود تا این رشته در استان های سراسر کشور رشد و توسعه پیدا کند.

دارنده مدال نقره جهان گفت: فدراسیون کشتی باید با تشکیل یک کمیته خاص نظارت دقیقی را بر عملکرد تمامی هیئت های کشتی سراسر کشور داشته و بایک نگاه خاص و پدرانه تلاش کند تا مشکلات کشتی در مناطق مختلف کشور را با رایزنی با مقامات استانی و کشوری حل نماید.

وی تصریح کرد: در کنار آن باید به کشتی گیران نوجوان و مربیانشان کمک هزینه مالی برای فعالیت اختصاص یابد تا کشتی ایران در آینده از این سرمایه گذاری استفاده کند.

محبی تاکید کرد: کشتی ایران وقتی حرکت روبه جلو خود را به صورت شتابان در پیش می گیرد که در کنار کشتی مازندران کشتی در کرمانشاه تهران همدان خراسان و جای جای ایران که دارای استعدادهای فراوان می باشد رشد پیدا کند که این امر با نظارت و حمایت فدراسیون در فراهم آوردن امکانات خاص برای هیئت ها و همچنین استفاده از مشاوران صادق در بازدید از عملکرد هیئت ها امکانپذیراست.