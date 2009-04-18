منابع طبیعی گیلان چهار ردیف اعتباری مجزا دریافت کرد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، مدیرکل منابع طبیعی استان گیلان عصر شنبه در اولین جلسه شورای اداری منابع طبیعی و آبخیزداری استان اظهار داشت: فرهنگ صحیح درست مصرف کردن هنوز جایگاه واقعی خود را در جامعه به دست نیاورده است و مسئولان باید بیشتر از مردم عادی از تجملات و اسراف پرهیز کنند زیرا نخستین قدم در راستای ارتقا بهره وری ملی جلوگیری از اسراف و هدر دادن منابع است.

وی افزود: منابع طبیعی از جمله دستگاه هایی است که در راستای اصلاح الگوی مصرف و افزایش بهره وری و عمل به سیاست های اصل 44 در سال گذشته گامهای اساسی برداشته است.

محمدی عنوان کرد: اصلاح الگوی مصرف باید با رعایت انضباط کاری، تسلسل در امور و وجدان کاری به گونه ای انجام شود که هر فعالیت مکمل و تقویت کننده کارهای بعدی باشد تا موجب افزایش بیشترین بازده و کمترین ضایعات شود.

مدیرکل منابع طبیعی استان گیلان در ادامه با اعلام اینکه منابع طبیعی از جمله دستگاه هایی است که می تواند در هدایت درست منابع بسیار موثر باشد، یادآور شد: تعیین تکلیف پرونده های حقوقی، تعامل با مسئولان شهرستانها، پاسخگویی سریع به استعلامها، پیگیری و اجرای مصوبات سفر هیئت دولت، پایان پروژه های نیمه تمام، اتمام کامل اخذ سند برای اراضی ملی استان و ... از جمله برنامه های مهم کاری سال 88 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان است.