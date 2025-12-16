حاجی بگلو: توزیع منابع ارزش افزوده باید بر اساس الگوی مصرف باشد

به گزارش خبرنگار مهر، موسیالرضا حاجیبگلو ظهر سه شنبه در چهل و هفتمین اجلاس عمومی شورای عالی استانها با گرامیداشت ۲۷ آذر، روز وحدت حوزه و دانشگاه با اشاره به جایگاه ویژه استان گیلان اظهار کرد: گیلان دیار بزرگان، استان میرزا کوچکخان، و نماد صبر، مقاومت، استقامت و شجاعت است و حضور در جمع مردم جهادی این استان، توفیقی ارزشمند به شمار میرود.
وی با تأکید بر ضرورت همافزایی میان نهادها افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تعامل و همکاری بیشتر هستیم؛ چرا که مشکلات معیشتی، اقتصادی، اشتغال و انرژی از جمله دغدغههای جدی مردم است. باید هم به دولت و هم به مجلس کمک کنیم و هر جا که میتوانیم، گامی در جهت حل مسائل برداریم.
حاجیبگلو با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده در حوزه مدیریت منابع گفت: در موضوع تأمین خودرو برای استانها، مجوز عرضه ۳۳ دستگاه خودرو با قیمت مصوب از ایرانخودرو اخذ شده و این امکان برای همه استانها فراهم شده است.
رئیس شورای عالی استانها با تأکید بر لزوم مدیریت هوشمندانه بودجه سال ۱۴۰۵ تصریح کرد: بهویژه در کلانشهرها و شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، باید اولویت با معیشت پرسنل و رفع مشکلات مردم باشد. پروژههایی که فاقد منابع مالی هستند نباید موجب فشار بر معیشت مردم شوند، اما پروژههایی که با منابع موجود قابلیت بهرهبرداری دارند، باید به سرانجام برسند.
وی در ادامه به موضوع توزیع منابع حاصل از ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: در شورای عالی استانها کار کارشناسی در این زمینه آغاز شده و پیشنهاد ما این است که توزیع منابع نه صرفاً بر اساس جمعیت، بلکه بر مبنای بهرهوری و الگوی مصرف انجام شود.
حاجیبگلو خاطرنشان کرد: استانهایی که در مصرف انرژی، آب و سایر منابع رعایت الگوی مصرف را دارند، باید مورد تشویق قرار گیرند. عدالت ایجاب میکند استانی که همراهی بیشتری با سیاستهای بهرهوری دارد، سهم بیشتری از منابع دریافت کند.
وی در پایان با اشاره به محدودیت زمان، از سخنان و رویکرد استاندار گیلان قدردانی کرد و گفت: مطالب فراوانی وجود دارد، اما به همین میزان اکتفا میکنم و امیدوارم با وحدت، همدلی و تصمیمات کارشناسی، بتوانیم گامهای مؤثری در مسیر حل مشکلات کشور برداریم.
