افشین قطبی سرمربی تیم ملی فوتبال شد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه فدراسیون فوتبال روز سه شنبه با استعفای محمد مایلی کهن موافقت کرد، مذاکراتی را با گزینه های مد نظرش برای سپردن هدایت تیم ملی آغاز کرد و در نهایت با افشین قطبی برای سرمربیگری تیم ملی به توافق رسید.

مذاکرات نهایی بین نماینده افشین قطبی و مهدی تاج و علی کفاشیان به عنوان نایب رئیس و رئیس فدراسیون فوتبال عصر امروز(چهارشنبه) در محل فدراسیون فوتبال برگزار شد و در پایان طرفین برای همکاری در سه دیدار پیش روی تیم ملی به توافق رسیدند.

افشین قطبی که قبل از انتخاب علی دایی به عنوان سرمربی تیم ملی ، جدی ترین گزینه برای هدایت ملی پوشان کشورمان بود اما در آخرین دقایق اعلام رسمی رای برگشت تا وی همچنان به عنوان سرمربی پرسپولیس فعالیت کند و با این تیم به عنوان قهرمانی دست پیدا کند.

تیم ملی فوتبال کشورمان روز 16 خردادماه باید در پیونگ یانگ به مصاف تیم ملی فوتبال کره شمالی برود و 20 خرداد در تهران میزیان امارات باشد. آخرین دیدار این تیم در مرحله مقدماتی جام جهانی روز 27 خرداد در سئول برابر کره جنوبی برگزار خواهد شد.