سیروس امیری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه، اظهار داشت: موضوعات مورد بحث در این گفتمانها شامل منشور تربیتی، اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی جوانان، جوان و نماز، عفاف و حجاب، آسیبهای اجتماعی و دهها موضوع دیگر بوده که با همکاری سازمان آموزش و پرورش، دانشگاهها، مراکز فرهنگی و کانونهای فرهنگی مساجد اجرا میشود.
کارشناس فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد: این طرح در 2 سال اخیر نسبت به جذب مخاطبین به ویژه نسل جوان و پاسخگویی به نیازهای آنان در زمینهی شبهات فکری، اعتقادی، فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی و... موثر و مفید بوده است.
وی تصریح کرد: گفتمانهای دینی یکی از طرحهای موفق و تاثیرگذار سازمان تبلیغات اسلامی بوده که بایستی مسئولان امر نسبت به برنامهریزی مدون و مناسب همچنین تخصیص اعتبارات ویژه در این زمینه اقدام کنند.
دبیر طرح گفتمانهای دینی اداره کل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: به منظور ارتقای سطح کیفی برنامهها باید با بهرهمندی لازم از اساتید و کارشناسان مجرب زمینه موفقیت بیش از پیش طرح را فراهم کرد.
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