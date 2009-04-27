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۷ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۱:۲۳

پرویز مظلومی:

اسکلت تیم را برای فصل بعد حفظ خواهیم کرد

اسکلت تیم را برای فصل بعد حفظ خواهیم کرد

کرمان - خبرگزاری مهر: سرمربی صنعت مس کرمان گفت: در صورت تمدید قرارداد با صنعت مس کرمان برای تقویت تیم اسکلت اصلی مجموعه بازیکنان را حفظ می کنیم.

پرویز مظلومی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: در صورت تمدید قرارداد با مس کرمان برای فصل بعد در راستای تقویت تیم ضمن حفظ اسکلت اصلی صنعت مس کرمان چند بازیکن تاثیرگذار را نیز جذب خواهیم کرد.

وی عنوان کرد: نمی خواهم صنعت مس کرمان برای فصل بعد زنگ تفریح تیمهای آسیایی شود و در همین راستا تیمی قوی و هماهنگ برای فصل بعد خواهم ساخت.

وی افزود: مس در فصل آینده باید در لیگ آسیا شرکت کند و به همین دلیل حمایتها از این تیم باید افزایش یابد.

مظلومی عنوان کرد: برای ماندن در تیم مس اعلام آمادگی می کنم اما باید در مذاکرات با مسئولان مس به نتیجه برسیم.

وی خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین دلایل موفقیتهای حمایت تماشاگران کرمانی از تیم بود به همین دلت بسیار خوشحالم که توانستیم زحمات هوادارن تیم را در طول فصل جبران کنیم.

کد مطلب 868118

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