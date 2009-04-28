مسعود عنایت، رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: به اعتقاد من عملکرد داوران در فصل جاری قابل قبول بوده اما مطلوب نبوده است. ما در داوری یک سطح داریم که شامل نمرات ضعیف، متوسط، خوب و خیلی خوب می شود. من اگر بخواهم به عنوان رئیس کمیته داوران فدراسیون و یا حتی کارشناس داوری به عملکرد داوران نمره‌ای بدهم در مجموع برای آنها نمره خوب را در نظر می گیرم.

وی از حضور یک تیم داوری ایرانی برای قضاوت دیدار استقلال و پرسپولیس در دربی سنتی شهر تهران به عنوان نقطه عطف داوری لیگ برتر در فصل هشتم یاد کرد و گفت: امسال در لیگ برتر 306 بازی برگزار شد که از این تعداد مسابقه 305 بازی را داوران ایرانی قضاوت کردند و تنها در دیدار رفت پرسپولیس - استقلال سعد کمیل کویتی به همراه دو کمک داور ایرانی بازی را قضاوت کرد.

رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال قضاوت داوران ایرانی در دیدارهای سرنوشت ساز و تعیین کننده لیگ برتر را از موفقیت‌های آنها در فصل جاری یاد کرد و گفت: بازی‌های تعیین کننده‌ای چون ذوب آهن - استقلال یا استقلال - پیام مشهد و فولاد خوزستان - ذوب آهن اصفهان را داوران ایرانی بدون مشکل قضاوت کردند و مربیان هر دو تیم، حتی تیم‌های بازنده از قضاوت‌ها ایراد نگرفتند. در بازی عصر یکشنبه پیام - استقلال قضاوت فغانی 31 ساله فوق العاده بود و او سنگین ترین دیدار لیگ را مانند یک داور باتجربه قضاوت کرد.

عنایت در ادامه با اشاره به قضاوت داوران در دیدارهای هفته سی و چهارم لیگ برتر گفت: داوران در دیدارهای عصر یکشنبه قضاوت خوبی داشتند و به غیر از دیدار ملوان بندرانزلی - ابومسلم مشهد مشکلی از این بابت به وجود نیامده است. ظاهرا در این بازی کمک داور (داود رفعتی) در دقیقه 88 پرچم می زند و به داور مسابقه (یدالله جهانبازی) خطای پنالتی در محوطه جریمه ابومسلم را گوشزد می کند. پس از کش و قوس فراوان داور تصمیم کمک داور را رد می کند و به علت اشتباهی که در به صدا درآوردن سوت داشته است با پرتاب "دراپ بال" بازی را دنبال می کند.

وی در ادامه به نظر فریدون اصفهانیان ناظر داوری دیدار ملوان بندرانزلی - ابومسلم مشهد اشاره می کند که اعتقاد داشته در آن صحنه مدافع ابومسلم مرتکب خطای پنالتی نشده و تصمیم جهانبازی برای نپذیرفتن تصمیم رفعتی درست بوده است.

حال این سئوال مطرح می شود که " چرا داور دیدار ملوان - ابومسلم تصمیم کمک خود را نپذیرفته است؟ مگر تصمیم کمک داور که به صحنه نزدیک تر از داور بوده، صحیح تر نیست؟"، عنایت در پاسخ به این پرسش های خبرنگار مهر، گفت: کمک داور پرچم می زند اما تصمیم گیری نهایی با داور است. جهانبازی پیش از آنکه ضربه پنالتی نواخته شود، با کمک خود مشورت می کند. در این بین ظاهرا ابومسلمی ها هم به رای داور اعتراض کرده بودند اما در تصمیم گیری نهایی جهانبازی تاثیری نداشته است. در مجموع داور مسابقه پس از مشورت با کمکش از اعلام پنالتی صرفنظر می کند.

رئیس کمیته داوران ضمن تعریف و تمجید از قضاوت علیرضا فغانی در دیدار پیام مشهد - استقلال تهران گفت: این یکی از سنگین ترین دیدارهای بود که تا به امروز در لیگ برتر ایران برگزار شده است. تا به امروز سابقه نداشته که در آخرین بازی لیگ برتر یک تیم برای قهرمانی بجنگد و تیم روبرویش برای ماندن در لیگ تلاش کند. این مسئله حساسیت بازی را دوچندان کرده و باعث شده بود برخوردها زیاد شده و بازی پرتنش دنبال شود.

وی تصریح کرد: با این وجود فغانی قضاوت خوبی داشت و توانست بازی فیزیکی و سنگین هفته سی و چهارم را با کمترین اشتباه قضاوت کند. او در این بازی به درستی برای تیم استقلال اعلام پنالتی کرد اما از کنار یک پنالتی مشکوک به سود این تیم در دقایق پایانی گذشت. افشاریان هم بدون مشکل بازی فولادخوزستان - ذوب آهن اصفهان را داوری کرد و مشکلی در قضاوت او گزارش نشده است.