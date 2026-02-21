به گزارش خبرنگار مهر، محمد نصرتی شامگاه شنبه در نشست خبری پس از دیدار ذوب آهن مقابل فولاد خوزستان از هفته بیست و دوم لیگ برتر با انتقاد از قضاوت این مسابقه اظهار کرد: درباره مسائل فنی خیلی نمی‌خواهم صحبت کنم اما دلم برای بازیکنانم می‌سوزد که نزدیک به ۸۰ دقیقه با تمام وجود تلاش کردند.

وی گفت: بازی پایاپای بود و تیم ما برنامه‌های تاکتیکی را به خوبی اجرا می‌کرد اما داوری امروز همان داوری بود که در نیم فصل اول یک اشتباه فاحش مقابل ملوان داشت و گل سالم ما را مردود اعلام کرد؛ اشتباهی که کمیته داوران هم آن را تأیید کرده بود.

مربی تیم فوتبال ذوب آهن افزود: این داور چند هفته‌ای بود که قضاوت نکرده بود و به اعتقاد من در سطح این بازی حساس قرار نداشت ضمن اینکه تیم ما هم در شرایط خاصی به سر می‌برد.

نصرتی توضیح داد: در صحنه‌های مختلف، کمک داور بلافاصله پرچم می‌زد و عملاً روند بازی به نفع حریف تسهیل می‌شد در حالی که بازی در شرایط آب و هوایی سخت و وضعیت بحرانی برگزار می‌شد.

وی ادامه داد: ۱۰ نفره بازی کردن در چنین شرایطی بسیار دشوار است، تیم‌هایی هستند که با یک اخراج چند گل دریافت می‌کنند اما ما زمانی که ۱۰ نفره بودیم توانستیم گل تساوی را به ثمر برسانیم.

مربی ذوب آهن بیان کرد: دست تیم ما کمی بسته است و اگر شرایط متفاوت بود قطعاً نتیجه دیگری رقم می‌خورد.

نصرتی در پایان با خطاب قرار دادن کمیته داوران گفت: خواهش من این است که در انتخاب داوران دقت بیشتری شود، ذوب آهن نایب قهرمان آسیا و اعتبار فوتبال ایران بوده و واقعاً حیف است که چنین اتفاقاتی برای این تیم رخ دهد.