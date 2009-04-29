مایکروویو پرتابل دیجیتال برای اولین بار در ایران ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کار پس از شش ماه کار کارشناسی از سوی کارشناسان امور ارتباطات زمینی طراحی و ساخته شد و پس از آزمایش‌های لازم و اطمینان از نتیجه مطلوب هم اینک در منطقه آزاد قشم جهت برقراری ارتباط بین جزیره قشم و مرکز بندرعباس نصب و پس از اطمینان از حصول نتیجه تولید انبوه این سیستم آغاز شد.

این سیستم در برنامه‌هایی که به صورت زنده پخش می‌شوند مانند مسابقات فوتبال، همایش‌ها، جشنواره‌ها و همچنین در زمان حوادث غیر مترقبه کاربرد داشته و از نظر فنی، قابلیت ورودی سیستم های آنالوگ و دیجیتال را دارد. قدرت خروجی این سیستم dbm30 و اندازه دیش ان 60 سانتیمتر است که با وجود حجم کم قادر است 30 کیلومتر به صورت دید مستقیم را سیگنال رسانی کند.

لینک مایکروویو دیجیتال در باند فرکانس خاصی قابل تنظیم است و این قابلیت را دارد که در این محدوده فرکانسی با چندین مایکروویوپرتابل دیجیتال به صورت همزمان ارتباط برقرار کند.

تولید داخلی این سیستم که با نمونه خارجی خود برابری می‌کند، به میزان 70 درصد صرفه جویی ارزی برای کشور به همراه دارد.

با توجه به اینکه دیجیتال سازی استودیوها و واحدهای سیار از برنامه های صدا و سیماست، تولید انبوه این سیستم بخشی از نیاز فنی سازمان را در بخش سیگنال رسانی برطرف می‌کند.

ارتباط از طریق لینک مایکروویو پرتابل دیجیتال از طریق ماهواره‌ای ایمن‌تر و در مقایسه با برقراری ارتباط فیبر نوری ارزانتر است و در مدت زمان کمتری نیز امکان سرویس‌دهی دارد.