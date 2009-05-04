کرامت انسانی مهمترین درسی است که از معلمان خود آموخته ام

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، پرویز فتاح ظهر دوشنبه در آیین تجلیل از معلمانان برتر آذربایجان غربی و تجلیل از معلم دوران تحصیل خود در سخنانی گفت: فرزندان و مدیران خلاق، متعهد و انقلابی در مکتب آموزگاران فداکار و دلسوز درس آموخته اند و امروز بزرگان عرصه های سیاست، علم و فرهنگ در مقابل مقام و منزلت معلم خاضع هستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تجلیل از مقام شهید مطهری و با تاکید بر زنده نگه داشتن پیام شهید مطهری در جامعه افزود: در سفر اخیر دولت به آستان قدس رضوی اعتبار لازم برای بازسازی و تجهیز منزل شهید اخلاق "مرتضی مطهری" به عنوان موزه آثار فرهنگی گرانقدر به جای مانده از وی از سوی دولت اختصاص یافت.

استاندار آذربایجان غربی هم در این آیین گفت: انقلاب اسلامی ایران به برکت تعلیم و تربیت اسلامی معلمان انقلابی و جهادگر توانست به پیروزی برسد.

رحیم قربانی اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران در برهه کنونی با بهره گیری از تعلیمات معلمان و آموزگاران، نقش فعال و تاثیرگذار در سطح جهان ایفا می کند.

وی دستیابی جوانان ایران اسلامی به علوم مختلف جهان را باعث افتخار مردم ایران در عرصه جهانی دانست و گفت: جوانان غیور ایرانی با پیروی از معلمان خود، عرصه های علمی جهان از جمله نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی و فناوری هسته ای را فتح کرده و ایران را به قله علوم مختلف رساندند.

استاندار آذربایجان غربی با تاکید بر لزوم تقدیر آموزش و پرورش از معلمان در زمان های مختلف، افزود: تقدیر از معلمان تقدیر از بزرگان کشور است زیرا آنان با فداکاری و از خودگذشتگی مدیران کشور را تربیت کرده اند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش آذربایجان غربی نیز در این مراسم گفت: در سه سال اخیر شاخصه های آموزشی و توسعه مکانهای آموزش در استان نسبت به سال 1384 نزدیک به 3.5 برابر رشد داشته است.

احمد محمودزاده پرداخت تمامی مطالبات به جای مانده از دولتهای سابق فرهنگیان در استان، افزایش فضاهای آموزشی در مناطق محروم و روستایی، ارتقاء سطح کمی و کیفی آموزشها، توجه به مباحث پژوهشی و تربیتی دانش آموزان را از دیگر اقدامات دولت نهم در استان عنوان کرد.

وی با اشاره به نامگذاری امسال به اصلاح الگوهای مصرف بیان داشت: بهترین مکان برای فرهنگ سازی و آموزش نسل جوان جامعه با شیوه های مدیریت مصرف مدرسه است و معلمان خلاق و برتر در این زمینه مسئولیت مهمی دارند.

در خاتمه این مراسم با اهدای لوح از 18 معلم نمونه استانی تجلیل شد، همچنین وزیر نیرو در این مراسم از معلمان دوران تحصیل خود در ارومیه با اهداء لوح سپاس تقدیر کرد.