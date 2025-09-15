به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا مظاهری صبح دوشنبه در جمع مربیان و معلمان پرورشی آموزش و پرورش ناحیه یک همدان، بر ضرورت اهتمام فرهنگیان به آموزش و تبیین مباحث مهدویت تأکید و اظهار کرد: تا زمانی که دغدغه مهدویت در میان معلمان ایجاد نشود، امکان تربیت فعالان مهدوی وجود ندارد.

مدیر مؤسسه طلیعه عطر مشکات با بیان اینکه معضل امروز تعلیم و تربیت، ضعف تاب‌آوری دانش‌آموزان در برابر مسائل دینی است، افزود: معلمان باید پاسخگوی شبهات مربوط به ظهور باشند و فرهنگ ناب اسلامی را به نسل جدید منتقل کنند.

وی ریشه بخشی از دوری جامعه از مباحث مهدویت را نفوذ جریان بهائیت در نظام آموزشی پهلوی و اجرای سیاست‌های فرهنگی غرب‌محور دانست و افزود: پس از جنگ جهانی دوم، اسناد آموزشی بین‌المللی با رویکرد غربی امضا شد که در نهایت به سند ۲۰۳۰ رسید و هدف آن، تغییر فرهنگ ملت‌ها و دور کردن جامعه از مسیر ظهور بود.

مظاهری با انتقاد از کم‌کاری آموزشی در این حوزه بیان کرد: گرایش جوانان به پوشش و الگوهای غربی، نبود الگوهای اسلامی مناسب و کمبود محتوای آموزشی در زمینه امام زمان (عج) از چالش‌های اصلی است که باید برطرف شود.

این کارشناس مهدویت تصریح کرد: هدف انقلاب اسلامی، زمینه‌سازی برای ظهور است و همه مجموعه‌های فرهنگی، علمی و آموزشی باید با همگرایی، اخلاق‌مداری و خستگی‌ناپذیری در این مسیر تلاش کنند.