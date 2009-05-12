تشکیل دولت جدید تلاش برای شکست گفتگوهای ملی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار، "فوزی برهوم" سخنگوی رسمی جنبش حماس اظهار داشت که تصمیم ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین برای تشکیل دولت جدید انتصابی بشارت دهنده خیر نیست بلکه تلاشی برای شکست دادن نتایج گفتگوهای ملی فلسطین محسوب می شود.

وی با بیان این مطلب افزود: این اقدام بیانگر عدم تمایل ابومازن به آشتی ملی در فلسطین است و تنها باعث تشدید اختلافات داخلی خواهد شد.

برهوم در ادامه گفت که تشکیل دولت جدید راه حل نیست بلکه ایجاد فضای جدید برای [موفقیت] گفتگوهای ملی فلسطین راه حل به شمار می رود.

سخنگوی حماس همچنین با بیان اینکه هیئت حماس برای از سرگیری گفتگوهای ملی فلسطین اوایل هفته آینده راهی قاهره خواهد شد، تصریح کرد: این گفتگوها باید به دور از شروط و دستورات خارجی باشد.

ابومازن روز دوشنبه در نشستی در رام الله اعلام کرد که دولت جدید تشکیلات خودگردان فلسطین تا 48 ساعت آتی تشکیل خواهد شد و به محض موفقیت گفتگوهای ملی استعفا خواهد کرد.

بنا بر اعلام یک مقام فلسطینی که خواست نامش فاش نشود، دولت جدید ابومازن متشکل از 24 وزیر از بازرگانان، اعضای جنبش فتح، جبهه دموکراتیک، جبهه مبارزه مردمی فلسطیم و افراد مستقل است.

"سلام فیاض" نخست وزیر سابق دولت انتصابی ابومازن ماه مارس از سمت خود استعفا کرد اما رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین از وی خواسته بود که همچنان در سمت خود باقی بماند.

قرار است جنبش های فتح و حماس 16 می (26 اردیبهشت) گفتگوهای ملی فلسطین در قاهره را از سر بگیرند. این گفتگوها با هدف تشکیل دولت وحدت ملی و فراهم کردن مقدمات برگزاری انتخابات مجلس قانونگذاری و ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین برگزار می شود.