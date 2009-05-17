به گزارش خبرگزاری مهر، اجتهاد تخصصی و اجتهاد شورایی و همچنین انسداد باب اجتهاد از موضوعات پیش بینی شده برای طرح در این نشست هستند .

حجت الاسلام سید ضیاء مرتضوی استاد حوزه علمیه قم و شیخ نادر بیگدلی استاد مدرس علوم دینی اهل سنت جنوب به عنوان سخنرانهای این نشست معرفی شده اند .

نشست "اجتهاد در مذاهب اسلامی" از سوی اداره کل پژوشی دانشگاه مذاهب اسلامی با همکاری انجمنهای علمی فقه و حقوق مقارن امامیه، حنفی و شافعی دانشگاه ساعت 20:30 تا 22:30 یکشنبه 27 اردیبهشت ماه در محل دانشگاه برگزار خواهد شد .

دانشگاه مذاهب اسلامی متعلق به مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی،خیابان شهید مهرداد روانمهر واقع است .