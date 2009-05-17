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۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۱:۰۳

نشست "اجتهاد در مذاهب اسلامی" برگزار می‌شود

نشست "اجتهاد در مذاهب اسلامی" برگزار می‌شود

نخستین نشست علمی "اجتهاد در مذاهب اسلامی" یکشنبه 27 اردیبهشت ماه از سوی دانشگاه مذاهب اسلامی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی برگزار می‌شود .

به گزارش خبرگزاری مهر، اجتهاد تخصصی و اجتهاد شورایی و همچنین انسداد باب اجتهاد از موضوعات پیش بینی شده برای طرح در این نشست هستند .

حجت الاسلام سید ضیاء مرتضوی استاد حوزه علمیه قم و شیخ نادر بیگدلی استاد مدرس علوم دینی اهل سنت جنوب به عنوان سخنرانهای این نشست معرفی شده اند .

نشست "اجتهاد در مذاهب اسلامی" از سوی اداره کل پژوشی دانشگاه مذاهب اسلامی با همکاری انجمنهای علمی فقه و حقوق مقارن امامیه، حنفی و شافعی دانشگاه ساعت 20:30 تا 22:30 یکشنبه 27 اردیبهشت ماه در محل دانشگاه برگزار خواهد شد .

دانشگاه مذاهب اسلامی متعلق به مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی،خیابان شهید مهرداد روانمهر واقع است .

کد مطلب 880045

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