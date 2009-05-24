فعالیتهای تبلیغاتی در گنبد کاووس کنترل و ساماندهی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید منصور باقری ظهر یکشنبه در کمیسیون نظارت بر فعالیتهای تبلیغاتی افزود: این طرح برای حفظ زیبایی شهر، مبلمان شهری و نیز صیانت از حقوق شهروندان و مالکین اماکن خاص مانند صندوق های پستی، کیوسکهای مخابراتی و برق و ... اجرا می شود.

وی اظهار داشت: پیشنهاد کنترل فعالیتهای تبلیغاتی با رؤسای امور صنفی، کمیسیون نظارت و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مطرح تا برای تبلیغات مجوز با کد تبلیغاتی صادر شود.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر با وضعیت کنونی اعلامیه ها، اطلاعیه ها، پوسترها و تراکت های تبلیغی بدون هیچ مقرراتی از طرف فروشندگان کالا،خدمات، آموزشگاههای علمی و غیره در سطح شهر توزیع می شود.

به گفته باقری، در صورت وضع مقرراتی برای انتشار و چاپ اوراق تبلیغاتی، شهرداری نیز می تواند به استناد قوانین و مقررات شهرداریها پیگیر تخلفات صورت گرفته دراین زمینه باشد.

شهردار گنبد کاووس بیان داشت: براساس متن ماده 92 قانون شهرداریها اختیارات جلوگیری از این پدیده به شهرداری محول شده است.

وی به طرحهای مشارکتی این نهاد اشاره و اضافه کرد: پس از اتمام مهلت شرکت در فراخوان پروژه های مشارکتی شهرداری گنبدکاووس تعداد 120 پیشنهاد از سراسر کشور برای شرکت در این طرحها دریافت شد.

وی عنوان کرد: باتوجه به جدیدالتأسیس بودن این دفتر، استقبال بی نظیر مردم نشان از اعتماد و تعامل دوجانبه مدیریت شهری با شهروندان توانمند و صاحبان صنعت و اندیشه است.

باقری افزود: پرونده ها و پیشنهادهای رسیده بزودی در هیئت عالی سرمایه گذاری بررسی شده و نتایج آن پس از مذاکرات فنی و مالی اعلام خواهد شد.



شهر گنبد کاووس 130 هزار نفر جمعیت دارد.