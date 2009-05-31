سیاستگذاریهای حوزه کشاورزی نیازمند بازنگری است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمود حجتی شامگاه شنبه در همایش فعالان کشاورزی حامی میرحسین موسوی سیاستگذاری های انجام شده در حوزه کشاورزی را در دولت نهم نادرست خواند و خاطرنشان کرد: سیاست گذاری های نادرست دولت در این حوزه باعث بروز مشکلاتی از جمله افزایش قیمت تمام شده فرآورده های تولیدی در داخل کشور شده است.

وی افزود: تراز تجاری حوزه کشاورزی در دولت نهم نزدیک به دو میلیارد دلار منفی شده است و به نوعی می توان گفت دلارهای نفتی کشور صرف صفر کردن تعرفه های تراز بازرگانی شده است.

وزیر دولت هشتم خاطرنشان کرد: این واقعیت نشان دهنده آن است که نه تنها در عرضه محصولات کشاورزی و باغی نمی توانیم با سایر کشورها رقابت کنیم بلکه در تولید محصولات کشاورزی مورد نیاز خود نیز دچار مشکل هستیم و نمی توانیم محصولات مورد نیاز مردم خود را تولید و تامین کنیم.

حجتی با اشاره به اینکه باید موانع غیر تعرفه ای موجود در راه صادرات و واردات کشور برداشته شود، اظهار داشت: در دولت نهم شاهد افزایش نرخ تورم بوده ایم که این افزایش نرخ تورم باعث افزایش هزینه های تولید محصولات شده است و در حال حاضر بر اساس آمار موجود نرخ تورم در سال گذشته از مرز 25 درصد گذشت در حالی که در دولت خاتمی نرخ تورم در حدود 11 درصد بوده است.

وی با اشاره به واردات گندم و شکر در سال گذشته تاکید کرد: در سال گذشته بیش از دو میلیون تن واردات شکر داشتیم که این میزان واردات علاوه بر اینکه مازاد بر نیاز مصرف کننده بوده است، باعث شده که چغندر قند تولید کشور از 6 میلیون تن در زمان دولت خاتمی به یک میلیون تن در دولت نهم برسد.