وضعیت تولید با اجرای صحیح بسته بانک مرکزی بهبود می یابد

طهماسب مظاهری در گفتگو با مهر گفت: اجرای کامل بسته سیاستی - نظارتی سال 88 بانک مرکزی می تواند نتایج مثبتی برای بخش تولید کشور به همراه داشته باشد.

رئیس کل سابق بانک مرکزی با بیان اینکه بسته سال 88 بانک مرکزی ترکیب بسته سال گذشته را دارد و برخی نکات آن بهتر از سال گذشته شده و برخی نکات نیز می توانست بهتر از این باشد، تصریح کرد: بسته سیاستی سال 87 بانک مرکزی آغاز کار بود که می توانست امسال تکامل یابد، اما به هر حال لطمه چندانی به آن وارد نشد.

به گفته وی اکثر بندهای بسته مصوب امسال همچون بانکداری الکترونیک، نرخ سود بانکی و واقعی بودن نرخ سود عقود مشارکتی و اینکه نرخ سود عقود مبادله ای از نرخ تورم بالاتر باشد، همچون بسته سال گذشته است.

مظاهری با اشاره به اینکه دیگر زمان نقد بسته بانک مرکزی و تغییر بخشهایی از آن نیست و برای این کار دیر شده است و البته ظرفیت تصمیم گیری در این خصوص نیز وجود ندارد، بیان کرد: بانک مرکزی برای اجرای کامل بسته سال 88 باید نهایت تلاش خود را انجام دهد تا از این طریق به بخش تولید کشور کمک شود.

وی همچنین ابزارهای بانک مرکزی برای کنترل نرخ تورم را در دو بخش خلاصه کرد و گفت: برقراری تعادل بین منابع و مصارف بانکها یکی از این دو ابزار است، زیرا عدم تعادل بین منابع و مصارف باعث می شود که بانکها به ناچار از بانک مرکزی استقراض کنند و در نتیجه انتشار پول نیز بیشتر می شود.

رئیس کل سابق بانک مرکزی یکی دیگر از ابزارهای بانک مرکزی را تقویت کنترل و مدیریت نظارت بر عملکرد سیستم بانکی ذکر کرد.