زباله های الکترونیکی آمریکاییها در آفریقا سوزانده می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه EarthECycle در پیتسبورگ آمریکا زباله های الکترونیکی شهروندان آمریکایی را با هدف بازیافت آنها جمع آوری می کند اما این زباله ها را در سواحل قاره سیاه تخلیه کرده و در آنجا با سوزاندن این زباله ها ستونهایی از دودهای سمی را در هوا منتشر می کند.

براساس گزارش U.S. News & World Report ، تازه ترین گزارش "بان" (Basel Action Network) نشان می دهد که موجی از زباله های دستگاههای "های- تک" به آفریقا رسیده است.

پیش از این نیز این موسسه که از سالها قبل به ارائه گزارشات مربوط به میزان آلودگی زباله های فناوریهای برتز می پردازد آمریکا را متهم کرده بود که از طریق کشتی این نوع زباله ها را به سایر نقاط دنیا به خصوص چین، هند و نیجریه می فرستد. به طوری که در چین سالانه بیش از یک میلیون تن زباله الکترونیکی آمریکاییها را بازیافت می کنند.