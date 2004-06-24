استوارت همپشر فيلسوف انگليسي درگذشت

به گزارش خبرنگار گروه دين وانديشه خبرگزاري " مهر" او كه به همراه ايزايا برلين و برنارد ويليامز چشم اندازهاي جديدي به تفكر سياسي و اخلاقي دوره پس از جنگ دوم جهاني اعطاء كرد، بسيار از باروخ اسپينوزا متاثر بود. همپشر با الهام از فلسفه اسپينوزا نظريه اي را بسط داد كه بر طبق آن آزادي انساني به نحوي مي تواند از طريق تمايز قايل شدن ميان بيان آن چه فرد قصد دارد انجام دهد و پيش بيني آن چه متحملا انجام مي دهد فهم شود.

اسپينوزا در كتاب " اخلاق " خود از اين بحث كرده است كه فرد در صورتي كه از علت هايي كه محرك حركت او هستند آگاه نباشد نمي تواند آزاد باشد. همپشر اين نظريه را بسط داده و از اين بحث كرده كه مفاهيم موجود در فلسفه اخلاق نمي توانند از جهت منطقي از ظرفيت انساني براي تفكر خودآگاهانه مجزا شوند. با اين همه ، او تصريح مي كند كه بسياري از تمايلات انساني ريشه هاي وراثتي و تاريخي دارند و كنترل برآن تمايلات و كسب آزادي منوط به فهم ودرك آن ريشه هاست.

ارايه چنين ديدگاههايي كه درضديت با تفكرات ماركسيستي قراردارند از كسي كه مدعي سوسياليست بودن است عجيب به نظر مي رسد، هر چند كه او به تمامي ديدگاههاي اسپينوزا بخصوص اعتقاد وافر فيلسوف هلندي به تحمل را نيز قبول نداشت.

استوارت نيوتون همپشر در اول اكتبر 1914 به دنيا آمد. در سال 1936 از دانشگاه آكسفورد فارغ التحصيل و درهمان سال عضو هيات علمي آن دانشگاه شد. عناوين پاره اي از كنابهاي وي عبارتند از : فكر و عمل 1959، آزادي و فرد 1965، آزادي و ذهن و ديگر مقالات 1971، اخلاقيات و تعارض 1983، معصوميت و تجربه 1989 ، و تعارض مربوط به عدالت 1999 . همپشر در سال 1960 عضو آكادمي بريتانيا شد. وي در سال 1979 لقب سر دريافت كرد.