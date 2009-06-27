چهره واقعی مومیایی مصری بازسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هنرمندان و دانشمندان دانشگاه شیکاگو بر اساس اسکن جمجمه مومیایی باستانی مصری با نام مرسامون به صورت جداگانه تصاویری را از چهره این مومیایی زن طراحی کرده و به تصویری واحد از این مومیایی دست یافتند.

مرسامون در سال 800 قبل از میلاد در معبدی در تبس بوده و به دلایل نامعلومی در سن 30 سالگی جان خود را از دست داده است.

اکنون دانشمندان معتقدند موفق به بازسازی دقیق چهره این مومیایی شده اند. محققان با استفاده از سیستم سی تی اسکن مدل سه بعدی جمجمه مرسامون را ایجاد کرده و این مدل را در اختیار دو دانشمند جنایی قرار دادند تا این دو نفر بتوانند بر اساس این مدل جزئیات چهره مومیایی را طراحی کنند.

یکی از این محققان از تکنیکی به نام American Tissue Depth Marker برای محاسبه خطوط صورت و بازسازی چهره مومیایی استفاده کرد. این شیوه به اندازه ای دقیق است که مقامات پلیس از آن در تحقیقات جنایی خود استفاده کرده و نتایج به دست آمده از آن را به عنوان مدرکی قابل استناد در دادگاه ها ارائه می دهند.

به گفته محققان جمجمه انسان زیربنای اصلی چهره به شمار می رود و تمامی خصوصیات چهره و موقعیت مختلف اندامهای صورت را با استفاده از جمجمه می توان تعیین کرد. حتی شکل بینی، لبها، ابروها و چشمها نیز با توجه به جمجمه قابل پیش بینی است.

طرح اولیه صورت این مومیایی ابتدا توسط ماموری در دستگاه پلیس مریلند طراحی شد. زنی که در درون ساختار این مومیایی قرار دارد نسبت به زمان حیات خود از قدی بسیار بلند و چشمانی با فاصله زیاد برخوردار بوده و دندانهای فک پایین وی نسبت به دندانهای بالایی جلوتر قرار داشته است.

بر اساس گزارش لایو ساینس، بررسی دانشمندان نشان می دهد مرسامون در زمان حیات خود بسیار سالم و قوی بوده و به دلیل تغذیه مناسب و فعالیت زیاد در طول حیات، استخوانهای وی کمترین آسیبی را متحمل نشده اند. تصویر بازسازی شده مرسامون به همراه تابوت و مومیایی وی تا تاریخ 6 دسامبر 2009 در دانشگاه شیکاگو در معرض نمایش عموم قرار دارد.